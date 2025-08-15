  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Berna Il Centro: Maya Bally e Yvonne Bürgin candidate come capogruppo

SDA

15.8.2025 - 12:50

Il gruppo parlamentare del Centro ha bisogno di una nuova presidenza, poiché l'attuale titolare, il consigliere nazionale Philipp Matthias Bregy (VS), è stato eletto nuovo presidente del partito. (Immagine d'archivio del 28 giugno)
Il gruppo parlamentare del Centro ha bisogno di una nuova presidenza, poiché l'attuale titolare, il consigliere nazionale Philipp Matthias Bregy (VS), è stato eletto nuovo presidente del partito. (Immagine d'archivio del 28 giugno)
Keystone

Le consigliere nazionali argoviese Maya Bally e zurighese Yvonne Bürgin aspirano alla presidenza del gruppo parlamentare del Centro alle Camere federali. Oggi a mezzogiorno scadeva il termine per la presentazione delle candidature.

Keystone-SDA

15.08.2025, 12:50

15.08.2025, 12:53

Come comunicato dal partito in una nota, non vi sono state altre candidature. L'elezione da parte del gruppo è in agenda il 16 settembre.

Prima di quel giorno, la commissione di selezione verificherà che le candidature pervenute siano complete e conformi al profilo richiesto, si legge nel comunicato. Successivamente avrà luogo un'audizione.

Bürgin ha manifestato pochi giorni fa il proprio interesse per la carica. La candidatura di Bally è invece stata resa nota solo oggi.

Il gruppo parlamentare del Centro ha bisogno di una nuova presidenza, poiché l'attuale titolare, il consigliere nazionale Philipp Matthias Bregy (VS), è stato eletto nuovo presidente del partito.

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video
Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi
Il pesce ragno scompiglia le vacanze in Grecia: decine di segnalazioni di punture
Il gesto controverso di un atleta d'Israele ai Campionati europei di atletica: il web s'indigna

Altre notizie

Voto a settembre. Consiglio federale: «Sì alla tassa immobiliare e all'abolizione del valore locativo»

Voto a settembreConsiglio federale: «Sì alla tassa immobiliare e all'abolizione del valore locativo»

Traffico stradale. L'ATA deposita la petizione contro le restrizioni delle zone a 30 km/h

Traffico stradaleL'ATA deposita la petizione contro le restrizioni delle zone a 30 km/h

Dopo i dazi, la seconda mazzata. Trump ha «imbrogliato» la Svizzera sugli F-35? La situazione spiegata in 7 punti

Dopo i dazi, la seconda mazzataTrump ha «imbrogliato» la Svizzera sugli F-35? La situazione spiegata in 7 punti