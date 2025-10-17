Il CICR costretto a tagliare centinaia di impieghi a Ginevra. (foto d'archivio) Keystone

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) taglierà circa 240 posti presso la sua sede di Ginevra.

Keystone-SDA SDA

Una fonte vicina al dossier ha dichiarato a Keystone-ATS che sarebbero state colpite tra le 200 e le 300 persone, compresi 95 licenziamenti volontari. Poche ore dopo, la Tribune de Genève ha riportato la notizia di 240 licenziamenti, cifra confermata da diversi portavoce dell'organizzazione.

Lo scorso luglio, l'organizzazione umanitaria ha annunciato un taglio al budget del 17%, pari a 300 milioni di franchi, e un ammontare complessivo che scenderà a 1,8 miliardi. Il bilancio deve ancora essere approvato dall'Assemblea, l'organo supremo, a novembre, per cui la cifra potrebbe essere ancora rivista. I primi licenziamenti sono stati notificati questa settimana.

Il CICR ha già dovuto ridurre le proprie risorse nel 2023, quando il budget è passato da 2,8 a 2,1 miliardi di franchi. In quell'occasione sono stati soppressi circa 4500 posti di lavoro, di cui diverse centinaia a Ginevra. L'organizzazione impiega oltre 18'000 persone in un centinaio di paesi, di cui un migliaio nella sede centrale.