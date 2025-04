Nevicate da record in aprile in Vallese (archivio) Keystone

Ad aprile il meteo ha segnato diversi record a livello locale in Svizzera: il massimo delle precipitazioni in un solo giorno, livelli di neve da primato e raffiche di una velocità mai registrata prima.

I più alti livelli di precipitazioni giornaliere dall'inizio delle misurazioni sono stati registrati in dieci siti di misurazione in Vallese e in tre nell'Oberland bernese, annuncia l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera). Tra questi, Leukerbad (VS) (119 millimetri/mm), Kandersteg (BE) (124 mm) e Lauterbrunnen (BE) (105 mm), dove queste misurazioni vengono effettuate da oltre 120 anni.

Nell'aprile di quest'anno è stato anche battuto il precedente record di nevicate fresche. A Montana (VS) sono caduti 58 centimetri di neve in un giorno. Da quando sono iniziate le misurazioni, il massimo era stato di 50 centimetri. Anche ad Adelboden (BE) sono stati misurati 52 centimetri di neve fresca, un livello mai raggiunto prima.

Troppo umido e troppo secco

Mentre in Vallese il mese di aprile è stato più umido del normale a causa delle forti precipitazioni, altrove è stato decisamente troppo secco. Nella Svizzera orientale è caduta solo la metà della pioggia rispetto alla media degli anni dal 1991 al 2020, e localmente addirittura solo un terzo.

La siccità che persiste in vaste aree della Svizzera da febbraio ha portato anche a un livello di neve estremamente basso nelle regioni montuose della Svizzera orientale. Sul Weissfluhjoch (GR), ad un'altitudine di 2691 metri, la coltre di neve in aprile ha raggiunto il minimo storico di 120 centimetri. La media più bassa di aprile, 136 centimetri, risale al 1972 e le misurazioni della neve sul Weissfluhjoch risalgono al 1959.

Troppo vento – eppure mite

Anche il vento ha polverizzato i record precedenti: a Möhlin (AG), le raffiche hanno raggiunto gli 84 chilometri all'ora (km/h) – il primato precedente era di 73 km/h. Anche a Basilea-Binnigen è stata registrata la raffica di vento più forte dall'inizio delle misurazioni, nel 1981, con una velocità massima di 80 km/h.

Nonostante i nuovi primati, ad aprile il clima è stato mite. In media, in tutta la Svizzera, l'aprile di quest'anno è stato il sesto più caldo mai registrato. La temperatura media è stata di 2,0 gradi superiore alla norma dal 1991 al 2020.