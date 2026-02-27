Rösti ha definito oggi il museo la «sede del DATEC», poiché vi sono rappresentati tutti i settori del suo dipartimento, ovvero ambiente, trasporti, energia e comunicazione. Lucerna è una scelta ancora più appropriata se si pensa che il Consiglio federale ha appena adottato le sue priorità future in materia di trasporti. Tra queste figura la costruzione di una stazione sotterranea a Lucerna, che costerà diversi miliardi di franchi.

Secondo il ministro, il progetto «Trasporti '45» è equilibrato e comprende iniziative relative a strade, ferrovia e mezzi urbani, con particolare attenzione ai colli di bottiglia. «Ogni regione ne trae vantaggio», ha dichiarato Rösti a Keystone-ATS, dicendosi convinto che il progetto otterrà una maggioranza, dopo il «no» agli ampliamenti autostradali.