Il consigliere nazionale Sormanni cede al pressing dell’UDC e cambia voto sul nucleare: «Pressione troppo forte»

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La Svizzera torna all'atomo Il consigliere nazionale Daniel Sormanni cede al pressing dell'UDC e cambia voto sul nucleare: «Pressione troppo forte»

Dominik Müller

18.6.2026

Il consigliere nazionale Sormanni cede alle pressioni dell’UDC e cambia voto sul nucleare?

Il consigliere nazionale Sormanni cede alle pressioni dell’UDC e cambia voto sul nucleare?

Subito dopo la prima votazione, diversi consiglieri nazionali dell’UDC si sono recati da Sormanni, Tra loro c’erano il capogruppo dell’UDC Thomas Aeschi. Non si sa cosa si siano detti.

18.06.2026

Il voto sull'iniziativa «Stop al blackout» si è concluso giovedì con 99 voti contro 98 a favore di un divieto di costruzione di centrali nucleari fino al 2035. Pochi minuti dopo, ai è ripetuto il voto e la decisione è stata ribaltata. Il centro-sinistra sospetta che ci siano stati tentativi di pressione. Il deputato che ha cambiato voto prima afferma d'aver subito pressioni da parte dell'UDC, ma poi nega tutto.

,

Petar Marjanović, Dominik Müller

18.06.2026, 19:05

18.06.2026, 19:14

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'iniziativa «Stop al blackout» dovrebbe essere contrastata con un controprogetto indiretto. Giovedì il Consiglio nazionale ha inizialmente stabilito, con un margine di un solo voto, di mantenere il divieto di costruzione di centrali nucleari fino al 2035.
  • La decisione, presa con un margine risicato, è stata resa possibile dall'astensione del membro del gruppo parlamentare dell'UDC Daniel Sormanni, che si era già astenuto in precedenza.
  • Dopo la votazione, alcuni consiglieri nazionali hanno ripreso con la coi cellulari i colloqui tra i dirigenti dell’UDC e Sormanni.
  • Il centro-sinistra parla di «tentativi di pressione», poiché dopo i colloqui Sormanni, nella votazione che è stata ripetuta, ha cambiato idea, facendo de facto, cadere il divieto di costruire nuovi centrali atomiche in Svizzera.
Mostra di più

È stata una di quelle votazioni in cui, al Nazionale, improvvisamente ogni singolo voto conta. Giovedì mattina alle 10h38 il risultato era di 99 a 98. Una maggioranza risicata voleva mantenere il divieto di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera fino al 2035.

L’uomo che ha fatto la differenza è Daniel Sormanni. Il consigliere nazionale ginevrino non appartiene all’UDC, ma, in qualità di membro del Mouvement citoyens genevois, fa parte del gruppo parlamentare dei democentristi. Come già in precedenza, si è astenuto. In questo modo ha aiutato per un attimo il centro-sinistra a ottenere la vittoria.

Ma non è durato a lungo.

Subito dopo la votazione, diversi consiglieri nazionali dell’UDC si sono recati da Sormanni, seduto in bella vista davanti agli scrutatori. Tra loro c’erano il capogruppo dell’UDC Thomas Aeschi e il consigliere nazionale Andreas Glarner. Solo i diretti interessati sanno esattamente cosa si siano detti.

Per diversi membri del Consiglio però, la scena è apparsa come un tentativo, sotto gli occhi di tutti, di far cambiare idea a Sormanni, che difatti, quando la votazione è stata ripetuta, ha cambiato il suo voto.

Sessione. La Svizzera torna all'atomo, le Camere decidono che dev'essere possibile costruire nuove centrali nucleari

SessioneLa Svizzera torna all'atomo, le Camere decidono che dev'essere possibile costruire nuove centrali nucleari

Abstimmung über Antrag Müller-Altermatt (AKW-Bauverbot bis 2035)

Ja Ablehnung des Antrags
Nein Annehmen des Antrags (AKW-Bauverbot bis 2035)
98Ja 99Nein 1Enthalten
Name Partei Kanton Stimme
Jean-Luc Addor SVP VS Ja
Cyril Aellen FDP GE Ja
Thomas Aeschi SVP ZG Ja
Islam Alijaj SP ZH Nein
Céline Amaudruz SVP GE Ja
Emmanuel Amoos SP VS Nein
Gerhard Andrey Grüne FR Nein
Sibel Arslan Grüne BS Nein
Christine Badertscher Grüne BE Nein
Jacqueline Badran SP ZH Nein
Maya Bally Mitte AG Nein
Bettina Balmer FDP ZH Ja
Nicole Barandun Mitte ZH Nein
Kilian Baumann Grüne BE Nein
Martin Bäumle GLP ZH Nein
Samuel Bendahan SP VD Nein
Rudi Berli Grüne GE Nein
Kathrin Bertschy GLP BE Nein
Edgar Bischof SVP AR Ja
Thomas Bläsi SVP GE Ja
Dominik Blunschy Mitte SZ Nein
Philipp Matthias Bregy Mitte VS Nein
Florence Brenzikofer Grüne BL Nein
Simona Brizzi SP AG Nein
Roland Rino Büchel SVP SG Ja
Michaël Buffat SVP VD Ja
Manfred Bühler SVP BE Ja
Arbër Bullakaj SP SG Nein
Christine Bulliard-Marbach Mitte FR Nein
Thomas Burgherr SVP AG Ja
Roman Bürgi SVP SZ Ja
Yvonne Bürgin Mitte ZH Nein
Didier Calame SVP NE Ja
Hasan Candan SP LU Nein
Martin Candinas Mitte GR Nein
Isabelle Chappuis Mitte VD Ja
Clarence Chollet Grüne NE Nein
Katja Christ GLP BS Nein
Christophe Clivaz Grüne VS Nein
Damien Cottier FDP NE Ja
Brigitte Crottaz SP VD Nein
Christian Dandrès SP GE Nein
Thomas de Courten SVP BL Ja
Andrea de Meuron Grüne BE Nein
Simone de Montmollin FDP GE Ja
Jacqueline de Quattro FDP VD Ja
Linda De Ventura SP SH Nein
Marcel Dettling SVP SZ Ja
Loïc Dobler SP JU Nein
Marcel Dobler FDP SG Ja
Martine Docourt SP NE Nein
Michèle Dünki-Bättig SP ZH Nein
Regina Durrer-Knobel Mitte NW Nein
Mike Egger SVP SG Ja
Alex Farinelli FDP TI Ja
Laurence Fehlmann Rielle SP GE Nein
Nina Fehr Düsel SVP ZH Ja
Olivier Feller FDP VD Ja
Benjamin Fischer SVP ZH Ja
Giorgio Fonio Mitte TI Nein
Sylvain Freymond SVP VD Ja
Tamara Funiciello SP BE Nein
Andreas Gafner SVP BE Ja
Benoît Gaillard SP VD Nein
Laura Gantenbein Grüne SO Nein
Walter Gartmann SVP SG Ja
Anna Giacometti FDP GR Ja
Simone Gianini FDP TI Ja
Benjamin Giezendanner SVP AG Ja
Andreas Glarner SVP AG Ja
Christian Glur SVP AG Ja
Nadine Gobet FDP FR Ja
Roger Golay SVP GE Ja
Michael Götte SVP SG Ja
Michael Graber SVP VS Ja
Corina Gredig GLP ZH Nein
Jürg Grossen GLP BE Nein
Franz Grüter SVP LU Ja
Niklaus-Samuel Gugger Mitte ZH Nein
Lars Guggisberg SVP BE Ja
Diana Gutjahr SVP TG Ja
Barbara Gysi SP SG Nein
Greta Gysin Grüne TI Nein
Martin Haab SVP ZH Ja
Patrick Hässig GLP ZH Nein
Stefanie Heimgartner SVP AG Ja
Erich Hess SVP BE Ja
Lorenz Hess Mitte BE Nein
Alois Huber SVP AG Ja
Martin Hübscher SVP ZH Ja
Roman Hug SVP GR Ja
Thomas Hurter SVP SH Ja
Christian Imark SVP SO Ja
Jessica Jaccoud SP VD Nein
Matthias Samuel Jauslin GLP AG Nein
Marc Jost Mitte BE Nein
Irène Kälin Grüne AG Nein
Sidney Kamerzin Mitte VS Ja
Pius Kaufmann Mitte LU Nein
Delphine Klopfenstein Broggini Grüne GE Nein
Thomas Knutti SVP BE Ja
Nicolas Kolly SVP FR Ja
Philipp Kutter Mitte ZH Nein
Miriam Locher SP BL Nein
Christian Lohr Mitte TG Entschuldigt
Raphaël Mahaim Grüne VD Nein
Vincent Maitre Mitte GE Nein
Piero Marchesi SVP TI Ja
Min Li Marti SP ZH Nein
Samira Marti SP BL Nein
Magdalena Martullo-Blocher SVP GR Ja
Nadine Masshardt SP BE Nein
Thomas Matter SVP ZH Ja
Andreas Meier Mitte AG Ja
Mattea Meyer SP ZH Nein
Sophie Michaud Gigon Grüne VD Nein
Simon Michel FDP SO Ja
Fabian Molina SP ZH Nein
Leo Müller Mitte LU Nein
Stefan Müller-Altermatt Mitte SO Nein
Philippe Nantermod FDP VS Ja
Reto Nause Mitte BE Nein
Jacques Nicolet SVP VD Ja
Nicolò Paganini Mitte SG Ja
Pierre-André Page SVP FR Präsident
Yvan Pahud SVP VD Ja
Paolo Pamini SVP TI Ja
Gerhard Pfister Mitte ZG Nein
Valérie Piller Carrard SP FR Nein
Léonore Porchet Grüne VD Nein
Barbara Portmann GLP AG Nein
Hans-Peter Portmann FDP ZH Ja
Katharina Prelicz-Huber Grüne ZH Nein
Jon Pult SP GR Nein
Lorenzo Quadri SVP TI Ja
Thomas Rechsteiner Mitte AI Ja
Lukas Reimann SVP SG Ja
Estelle Revaz SP GE Nein
Katja Riem SVP BE Ja
Christoph Riner SVP AG Ja
Maja Riniker FDP AG Ja
Markus Ritter Mitte SG Nein
Benjamin Roduit Mitte VS Ja
Anna Rosenwasser SP ZH Nein
David Roth SP LU Nein
Marie-France Roth Pasquier Mitte FR Nein
Daniel Ruch FDP VD Ja
Monika Rüegger SVP OW Ja
Hans Jörg Rüegsegger SVP BE Ja
Farah Rumy SP SO Nein
Gregor Rutz SVP ZH Ja
Franziska Ryser Grüne SG Nein
Regine Sauter FDP ZH Ja
Barbara Schaffner GLP ZH Nein
Peter Schilliger FDP LU Ja
Nina Schläfli SP TG Nein
Therese Schläpfer SVP ZH Ja
Marionna Schlatter Grüne ZH Nein
Anna-Béatrice Schmaltz Grüne ZH Nein
Ueli Schmezer SP BE Nein
Pascal Schmid SVP TG Ja
Daniela Schneeberger FDP BL Ja
Meret Schneider Grüne ZH Nein
Elisabeth Schneider-Schneiter Mitte BL Nein
Markus Schnyder SVP GL Ja
Priska Seiler Graf SP ZH Nein
Andri Silberschmidt FDP ZH Ja
Sandra Sollberger SVP BL Ja
Daniel Sormanni SVP GE Enthalten
Simon Stadler Mitte UR Nein
Fabienne Stämpfli GLP BE Nein
Barbara Steinemann SVP ZH Ja
Thomas Stettler SVP JU Ja
Bruno Storni SP TI Nein
Manuel Strupler SVP TG Ja
Gabriela Suter SP AG Nein
Vroni Thalmann-Bieri SVP LU Ja
Heinz Theiler FDP SZ Ja
Michael Töngi Grüne LU Nein
Jean Tschopp SP VD Nein
Mauro Tuena SVP ZH Ja
Brenda Tuosto SP VD Nein
Nadja Umbricht Pieren SVP BE Ja
Kris Vietze FDP TG Ja
Susanne Vincenz-Stauffacher FDP SG Ja
Patricia von Falkenstein FDP BS Ja
Erich Vontobel SVP ZH Ja
Bruno Walliser SVP ZH Ja
Beat Walti FDP ZH Ja
Ernst Wandfluh SVP BE Ja
Christian Wasserfallen FDP BE Ja
Céline Weber GLP VD Nein
Laurent Wehrli FDP VD Ja
Manuela Weichelt Grüne ZG Nein
Cédric Wermuth SP AG Nein
Priska Wismer-Felder Mitte LU Nein
Sarah Wyss SP BS Nein
Rémy Wyssmann SVP SO Ja
Andrea Zryd SP BE Nein
Ursula Zybach SP BE Nein

La capogruppo del centro Yvonne Bürgin ha osservato la conversazione, si è avvicinata e ha fotografato la scena da breve distanza. Dal suo punto di vista, voleva documentare ciò che percepiva come un tentativo di pressione. Diversi consiglieri nazionali hanno applaudito.

«La Costituzione stabilisce chiaramente che si vota senza direttive», afferma Bürgin a blue News.

Se qualcuno votasse inizialmente contro la linea del partito o si astenesse e poi diversi colleghi di partito lo convincessero a cambiare idea, la cosa avrebbe «un retrogusto sgradevole».

Si chiede se Sormanni sia stato messo sotto pressione. Se così fosse, si tratterebbe di «metodi alla Trump» - e questi non dovrebbero avere spazio a Palazzo federale.

La consigliera nazionale del Centro Yvonne Bürgin ha fotografato la scena e sospetta che il capogruppo dell’UDC Thomas Aeschi abbia esercitato «pressioni» sul suo collega di gruppo Daniel Sormanni.
La consigliera nazionale del Centro Yvonne Bürgin ha fotografato la scena e sospetta che il capogruppo dell’UDC Thomas Aeschi abbia esercitato «pressioni» sul suo collega di gruppo Daniel Sormanni.
ZVG

La Costituzione federale stabilisce chiaramente che i membri dell'Assemblea federale votano senza istruzioni.

In altre parole: la disciplina di partito è vietata.

«I membri dell'Assemblea federale votano senza istruzioni»

Andreas Glarner respinge l’accusa. Avrebbe solo chiesto informazioni a Sormanni perché era il più vicino a lui. «Mi ha detto che si era sbagliato a premere il pulsante», afferma Glarner.

A quel punto Glarner ha presentato una mozione d’ordine per ripetere la votazione. «Sono rimasto con lui solo cinque secondi scarsi. In cinque secondi non si può mettere nessuno sotto pressione.»

Il capogruppo dell’UDC Thomas Aeschi non ha voluto rilasciare dichiarazioni a blue News.

«Nessun commento»

Thomas Aeschi

Capogruppo dell’UDC

Anche la consigliera nazionale del PS Sarah Wyss ha assistito alla scena. Come si è visto nel video in streaming, dopo la votazione si è rivolta direttamente a Glarner. A blue News ha spiegato di avergli chiesto se il suo collega di frazione avesse davvero votato in modo errato - o solo «non in linea con la posizione dell'UDC».

Lo stesso Sormanni ha parlato di un tentativo di pressione. In una dichiarazione scritta afferma di essersi sbagliato durante la votazione.

I tentativi di pressione ci sarebbero stati piuttosto durante il dibattito di ammissione e nella votazione finale - cioè in quei momenti in cui non si era opposto al gruppo parlamentare dell'UDC.

Al «Blick» si lascia però citare in modo più esplicito: «La pressione da parte della dirigenza dell'UDC era troppo forte».

Glarner ha avuto successo con la sua mozione d'ordine.

Nel Consiglio nazionale vige di fatto un «gentlemen’s agreement»: se un consigliere dichiara di essersi sbagliato nel voto, la votazione viene di norma ripetuta.

Andreas Glarner respinge l’accusa d'aver fatto pressione su

Andreas Glarner respinge l’accusa d'aver fatto pressione su

Andreas Glarner respinge l’accusa d'aver fatto pressione per far cambiare idea a Daniel Sormanni sulla oratoria sul nucleare. Ha deposto una mozione per far ripetere il voto poiché Sormanni si sarebbe sbagliato.

18.06.2026

Alla seconda votazione, Sormanni ha cambiato il proprio voto. Ha votato ora in linea con il gruppo parlamentare dell'UDC. In questo modo il risultato è stato ribaltato.

La mozione del centro-sinistra, volta a vietare la costruzione di nuove centrali nucleari fino al 2035, è stata respinta - anche perché sei membri del centro hanno votato contro.

Si voterà sul referendum?

La questione riguardava l'iniziativa «Stop al blackout», che mira a consentire la costruzione di nuove centrali nucleari in Svizzera.

Il ministro dell'Energia dell'UDC, Albert Rösti, voleva smorzare l'iniziativa popolare con un controprogetto indiretto e includere la richiesta centrale in una modifica di legge.

Il centro-sinistra si è opposto.

Dopo la ripetuta votazione, è emerso chiaramente che venerdì il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati potranno concludere il dibattito sull'iniziativa «Stop al blackout».

Successivamente, il Consiglio federale fisserà la data del referendum. È già stato annunciato che sarà lanciato un referendum contro la controproposta indiretta.

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