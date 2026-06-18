Il voto sull'iniziativa «Stop al blackout» si è concluso giovedì con 99 voti contro 98 a favore di un divieto di costruzione di centrali nucleari fino al 2035. Pochi minuti dopo, ai è ripetuto il voto e la decisione è stata ribaltata. Il centro-sinistra sospetta che ci siano stati tentativi di pressione. Il deputato che ha cambiato voto prima afferma d'aver subito pressioni da parte dell'UDC, ma poi nega tutto.

Hai fretta? blue News riassume per te L'iniziativa «Stop al blackout» dovrebbe essere contrastata con un controprogetto indiretto. Giovedì il Consiglio nazionale ha inizialmente stabilito, con un margine di un solo voto, di mantenere il divieto di costruzione di centrali nucleari fino al 2035.

La decisione, presa con un margine risicato, è stata resa possibile dall'astensione del membro del gruppo parlamentare dell'UDC Daniel Sormanni, che si era già astenuto in precedenza.

Dopo la votazione, alcuni consiglieri nazionali hanno ripreso con la coi cellulari i colloqui tra i dirigenti dell’UDC e Sormanni.

Il centro-sinistra parla di «tentativi di pressione», poiché dopo i colloqui Sormanni, nella votazione che è stata ripetuta, ha cambiato idea, facendo de facto, cadere il divieto di costruire nuovi centrali atomiche in Svizzera.

È stata una di quelle votazioni in cui, al Nazionale, improvvisamente ogni singolo voto conta. Giovedì mattina alle 10h38 il risultato era di 99 a 98. Una maggioranza risicata voleva mantenere il divieto di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera fino al 2035.

L’uomo che ha fatto la differenza è Daniel Sormanni. Il consigliere nazionale ginevrino non appartiene all’UDC, ma, in qualità di membro del Mouvement citoyens genevois, fa parte del gruppo parlamentare dei democentristi. Come già in precedenza, si è astenuto. In questo modo ha aiutato per un attimo il centro-sinistra a ottenere la vittoria.

Ma non è durato a lungo.

Subito dopo la votazione, diversi consiglieri nazionali dell’UDC si sono recati da Sormanni, seduto in bella vista davanti agli scrutatori. Tra loro c’erano il capogruppo dell’UDC Thomas Aeschi e il consigliere nazionale Andreas Glarner. Solo i diretti interessati sanno esattamente cosa si siano detti.

Per diversi membri del Consiglio però, la scena è apparsa come un tentativo, sotto gli occhi di tutti, di far cambiare idea a Sormanni, che difatti, quando la votazione è stata ripetuta, ha cambiato il suo voto.

Abstimmung über Antrag Müller-Altermatt (AKW-Bauverbot bis 2035) Ja Ablehnung des Antrags Nein Annehmen des Antrags (AKW-Bauverbot bis 2035) 98Ja 99Nein 1Enthalten Alle Stimmen Ja Nein Enthalten Entschuldigt nicht abgestimmt Alle Parteien FDP GLP Grüne Mitte SP SVP Alle Kantone AG AI AR BE BL BS FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH Name Partei Kanton Stimme Jean-Luc Addor SVP VS Ja Cyril Aellen FDP GE Ja Thomas Aeschi SVP ZG Ja Islam Alijaj SP ZH Nein Céline Amaudruz SVP GE Ja Emmanuel Amoos SP VS Nein Gerhard Andrey Grüne FR Nein Sibel Arslan Grüne BS Nein Christine Badertscher Grüne BE Nein Jacqueline Badran SP ZH Nein Maya Bally Mitte AG Nein Bettina Balmer FDP ZH Ja Nicole Barandun Mitte ZH Nein Kilian Baumann Grüne BE Nein Martin Bäumle GLP ZH Nein Samuel Bendahan SP VD Nein Rudi Berli Grüne GE Nein Kathrin Bertschy GLP BE Nein Edgar Bischof SVP AR Ja Thomas Bläsi SVP GE Ja Dominik Blunschy Mitte SZ Nein Philipp Matthias Bregy Mitte VS Nein Florence Brenzikofer Grüne BL Nein Simona Brizzi SP AG Nein Roland Rino Büchel SVP SG Ja Michaël Buffat SVP VD Ja Manfred Bühler SVP BE Ja Arbër Bullakaj SP SG Nein Christine Bulliard-Marbach Mitte FR Nein Thomas Burgherr SVP AG Ja Roman Bürgi SVP SZ Ja Yvonne Bürgin Mitte ZH Nein Didier Calame SVP NE Ja Hasan Candan SP LU Nein Martin Candinas Mitte GR Nein Isabelle Chappuis Mitte VD Ja Clarence Chollet Grüne NE Nein Katja Christ GLP BS Nein Christophe Clivaz Grüne VS Nein Damien Cottier FDP NE Ja Brigitte Crottaz SP VD Nein Christian Dandrès SP GE Nein Thomas de Courten SVP BL Ja Andrea de Meuron Grüne BE Nein Simone de Montmollin FDP GE Ja Jacqueline de Quattro FDP VD Ja Linda De Ventura SP SH Nein Marcel Dettling SVP SZ Ja Loïc Dobler SP JU Nein Marcel Dobler FDP SG Ja Martine Docourt SP NE Nein Michèle Dünki-Bättig SP ZH Nein Regina Durrer-Knobel Mitte NW Nein Mike Egger SVP SG Ja Alex Farinelli FDP TI Ja Laurence Fehlmann Rielle SP GE Nein Nina Fehr Düsel SVP ZH Ja Olivier Feller FDP VD Ja Benjamin Fischer SVP ZH Ja Giorgio Fonio Mitte TI Nein Sylvain Freymond SVP VD Ja Tamara Funiciello SP BE Nein Andreas Gafner SVP BE Ja Benoît Gaillard SP VD Nein Laura Gantenbein Grüne SO Nein Walter Gartmann SVP SG Ja Anna Giacometti FDP GR Ja Simone Gianini FDP TI Ja Benjamin Giezendanner SVP AG Ja Andreas Glarner SVP AG Ja Christian Glur SVP AG Ja Nadine Gobet FDP FR Ja Roger Golay SVP GE Ja Michael Götte SVP SG Ja Michael Graber SVP VS Ja Corina Gredig GLP ZH Nein Jürg Grossen GLP BE Nein Franz Grüter SVP LU Ja Niklaus-Samuel Gugger Mitte ZH Nein Lars Guggisberg SVP BE Ja Diana Gutjahr SVP TG Ja Barbara Gysi SP SG Nein Greta Gysin Grüne TI Nein Martin Haab SVP ZH Ja Patrick Hässig GLP ZH Nein Stefanie Heimgartner SVP AG Ja Erich Hess SVP BE Ja Lorenz Hess Mitte BE Nein Alois Huber SVP AG Ja Martin Hübscher SVP ZH Ja Roman Hug SVP GR Ja Thomas Hurter SVP SH Ja Christian Imark SVP SO Ja Jessica Jaccoud SP VD Nein Matthias Samuel Jauslin GLP AG Nein Marc Jost Mitte BE Nein Irène Kälin Grüne AG Nein Sidney Kamerzin Mitte VS Ja Pius Kaufmann Mitte LU Nein Delphine Klopfenstein Broggini Grüne GE Nein Thomas Knutti SVP BE Ja Nicolas Kolly SVP FR Ja Philipp Kutter Mitte ZH Nein Miriam Locher SP BL Nein Christian Lohr Mitte TG Entschuldigt Raphaël Mahaim Grüne VD Nein Vincent Maitre Mitte GE Nein Piero Marchesi SVP TI Ja Min Li Marti SP ZH Nein Samira Marti SP BL Nein Magdalena Martullo-Blocher SVP GR Ja Nadine Masshardt SP BE Nein Thomas Matter SVP ZH Ja Andreas Meier Mitte AG Ja Mattea Meyer SP ZH Nein Sophie Michaud Gigon Grüne VD Nein Simon Michel FDP SO Ja Fabian Molina SP ZH Nein Leo Müller Mitte LU Nein Stefan Müller-Altermatt Mitte SO Nein Philippe Nantermod FDP VS Ja Reto Nause Mitte BE Nein Jacques Nicolet SVP VD Ja Nicolò Paganini Mitte SG Ja Pierre-André Page SVP FR Präsident Yvan Pahud SVP VD Ja Paolo Pamini SVP TI Ja Gerhard Pfister Mitte ZG Nein Valérie Piller Carrard SP FR Nein Léonore Porchet Grüne VD Nein Barbara Portmann GLP AG Nein Hans-Peter Portmann FDP ZH Ja Katharina Prelicz-Huber Grüne ZH Nein Jon Pult SP GR Nein Lorenzo Quadri SVP TI Ja Thomas Rechsteiner Mitte AI Ja Lukas Reimann SVP SG Ja Estelle Revaz SP GE Nein Katja Riem SVP BE Ja Christoph Riner SVP AG Ja Maja Riniker FDP AG Ja Markus Ritter Mitte SG Nein Benjamin Roduit Mitte VS Ja Anna Rosenwasser SP ZH Nein David Roth SP LU Nein Marie-France Roth Pasquier Mitte FR Nein Daniel Ruch FDP VD Ja Monika Rüegger SVP OW Ja Hans Jörg Rüegsegger SVP BE Ja Farah Rumy SP SO Nein Gregor Rutz SVP ZH Ja Franziska Ryser Grüne SG Nein Regine Sauter FDP ZH Ja Barbara Schaffner GLP ZH Nein Peter Schilliger FDP LU Ja Nina Schläfli SP TG Nein Therese Schläpfer SVP ZH Ja Marionna Schlatter Grüne ZH Nein Anna-Béatrice Schmaltz Grüne ZH Nein Ueli Schmezer SP BE Nein Pascal Schmid SVP TG Ja Daniela Schneeberger FDP BL Ja Meret Schneider Grüne ZH Nein Elisabeth Schneider-Schneiter Mitte BL Nein Markus Schnyder SVP GL Ja Priska Seiler Graf SP ZH Nein Andri Silberschmidt FDP ZH Ja Sandra Sollberger SVP BL Ja Daniel Sormanni SVP GE Enthalten Simon Stadler Mitte UR Nein Fabienne Stämpfli GLP BE Nein Barbara Steinemann SVP ZH Ja Thomas Stettler SVP JU Ja Bruno Storni SP TI Nein Manuel Strupler SVP TG Ja Gabriela Suter SP AG Nein Vroni Thalmann-Bieri SVP LU Ja Heinz Theiler FDP SZ Ja Michael Töngi Grüne LU Nein Jean Tschopp SP VD Nein Mauro Tuena SVP ZH Ja Brenda Tuosto SP VD Nein Nadja Umbricht Pieren SVP BE Ja Kris Vietze FDP TG Ja Susanne Vincenz-Stauffacher FDP SG Ja Patricia von Falkenstein FDP BS Ja Erich Vontobel SVP ZH Ja Bruno Walliser SVP ZH Ja Beat Walti FDP ZH Ja Ernst Wandfluh SVP BE Ja Christian Wasserfallen FDP BE Ja Céline Weber GLP VD Nein Laurent Wehrli FDP VD Ja Manuela Weichelt Grüne ZG Nein Cédric Wermuth SP AG Nein Priska Wismer-Felder Mitte LU Nein Sarah Wyss SP BS Nein Rémy Wyssmann SVP SO Ja Andrea Zryd SP BE Nein Ursula Zybach SP BE Nein

La capogruppo del centro Yvonne Bürgin ha osservato la conversazione, si è avvicinata e ha fotografato la scena da breve distanza. Dal suo punto di vista, voleva documentare ciò che percepiva come un tentativo di pressione. Diversi consiglieri nazionali hanno applaudito.

«La Costituzione stabilisce chiaramente che si vota senza direttive», afferma Bürgin a blue News.

Se qualcuno votasse inizialmente contro la linea del partito o si astenesse e poi diversi colleghi di partito lo convincessero a cambiare idea, la cosa avrebbe «un retrogusto sgradevole».

Si chiede se Sormanni sia stato messo sotto pressione. Se così fosse, si tratterebbe di «metodi alla Trump» - e questi non dovrebbero avere spazio a Palazzo federale.

La consigliera nazionale del Centro Yvonne Bürgin ha fotografato la scena e sospetta che il capogruppo dell’UDC Thomas Aeschi abbia esercitato «pressioni» sul suo collega di gruppo Daniel Sormanni. ZVG

La Costituzione federale stabilisce chiaramente che i membri dell'Assemblea federale votano senza istruzioni.

In altre parole: la disciplina di partito è vietata.

«I membri dell'Assemblea federale votano senza istruzioni»

Andreas Glarner respinge l’accusa. Avrebbe solo chiesto informazioni a Sormanni perché era il più vicino a lui. «Mi ha detto che si era sbagliato a premere il pulsante», afferma Glarner.

A quel punto Glarner ha presentato una mozione d’ordine per ripetere la votazione. «Sono rimasto con lui solo cinque secondi scarsi. In cinque secondi non si può mettere nessuno sotto pressione.»

Il capogruppo dell’UDC Thomas Aeschi non ha voluto rilasciare dichiarazioni a blue News.

«Nessun commento» Thomas Aeschi Capogruppo dell’UDC

Anche la consigliera nazionale del PS Sarah Wyss ha assistito alla scena. Come si è visto nel video in streaming, dopo la votazione si è rivolta direttamente a Glarner. A blue News ha spiegato di avergli chiesto se il suo collega di frazione avesse davvero votato in modo errato - o solo «non in linea con la posizione dell'UDC».

Lo stesso Sormanni ha parlato di un tentativo di pressione. In una dichiarazione scritta afferma di essersi sbagliato durante la votazione.

I tentativi di pressione ci sarebbero stati piuttosto durante il dibattito di ammissione e nella votazione finale - cioè in quei momenti in cui non si era opposto al gruppo parlamentare dell'UDC.

Al «Blick» si lascia però citare in modo più esplicito: «La pressione da parte della dirigenza dell'UDC era troppo forte».

Glarner ha avuto successo con la sua mozione d'ordine.

Nel Consiglio nazionale vige di fatto un «gentlemen’s agreement»: se un consigliere dichiara di essersi sbagliato nel voto, la votazione viene di norma ripetuta.

00:16

Alla seconda votazione, Sormanni ha cambiato il proprio voto. Ha votato ora in linea con il gruppo parlamentare dell'UDC. In questo modo il risultato è stato ribaltato.

La mozione del centro-sinistra, volta a vietare la costruzione di nuove centrali nucleari fino al 2035, è stata respinta - anche perché sei membri del centro hanno votato contro.

Si voterà sul referendum?

La questione riguardava l'iniziativa «Stop al blackout», che mira a consentire la costruzione di nuove centrali nucleari in Svizzera.

Il ministro dell'Energia dell'UDC, Albert Rösti, voleva smorzare l'iniziativa popolare con un controprogetto indiretto e includere la richiesta centrale in una modifica di legge.

Il centro-sinistra si è opposto.

Dopo la ripetuta votazione, è emerso chiaramente che venerdì il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati potranno concludere il dibattito sull'iniziativa «Stop al blackout».

Successivamente, il Consiglio federale fisserà la data del referendum. È già stato annunciato che sarà lanciato un referendum contro la controproposta indiretta.