Nella sua seduta di martedì 10 giugno il Consiglio degli Stati ha:

Keystone-SDA SDA

- BLATTEN: approvato all'unanimità lo stanziamento di 5 milioni di franchi a favore del Comune di Blatten (VS). Il dossier passa al Consiglio nazionale, che si esprimerà dopodomani, giovedì;

- RAPPORTO GESTIONE: preso atto del rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 2024;

- DENARO CONTANTE: approvato all'unanimità il controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Il denaro contante è libertà» (che è invece stata tacitamente respinta).

Stando al controprogetto, il mantenimento di monete e banconote va iscritto nella Costituzione, così come anche il franco svizzero quale divisa nazionale;

- CRIPTOVALUTE: approvato a larga maggioranza la legge che recepisce i nuovi standard OCSE in materia di criptovalute. In futuro, lo scambio di informazioni fiscali fra Stati sarà esteso anche alle criptovalute, ossia quei valori patrimoniali digitali basati su un registro distribuito o una tecnologia analoga. Il dossier va al Nazionale;

- UNGHERIA: approvato senza opposizioni il Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) con l'Ungheria.

Esso contiene in particolare una clausola antiabuso, intesa a impedire che una persona che non è residente in uno dei due Stati contraenti possa ottenere i benefici previsti dalla CDI. Il dossier è pronto per le votazioni finali;

- PERSONALE FEDERALE: approvato senza opposizioni una modifica della legge sul personale federale. Oltre all'adeguamento della previdenza professionale, si prevedono il rafforzamento della protezione dei dati e l'incentivazione della digitalizzazione nel settore del personale.

Inoltre, la revisione apporterà alla LPers modifiche puntuali per aumentare l'efficienza dell'attuazione del diritto del personale federale;

- UBER: approvato, con 27 voti contro 14, un postulato di Mauro Poggia (MCG/GE) che chiede al Consiglio federale di indicare in un rapporto quali sono i punti deboli del diritto fiscale federale riguardo alle piattaforme per il trasporto di passeggeri o di pasti, come Uber.

L'obiettivo è fare in modo che queste aziende, che realizzano «fatturati colossali», vengano sottoposti correttamente all'IVA. La situazione attuale priva la Confederazione di un gettito fiscale che può essere stimato a centinaia di milioni, ha sostenuto Poggia.

Ordine del giorno di mercoledì 11 giugno (08.15-12.00):

- Modifica della legge sull'approvvigionamento economico del Paese;

- Modifica della legge federale sul materiale bellico (introduzione di una facoltà di deroga per il Consiglio federale);

- Approvazione del Protocollo d'emendamento che modernizza l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile;

- Interventi parlamentari di competenza del DEFR.