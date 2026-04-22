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Svizzera Il Consiglio federale in seduta extra muros a Estavayer-le-Lac

SDA

22.4.2026 - 09:13

In quella che ormai diventata una tradizione, oggi il Consiglio federale terrà la sua settimanale seduta extra muros a Estavayer-le-Lac (FR)
In quella che ormai diventata una tradizione, oggi il Consiglio federale terrà la sua settimanale seduta extra muros a Estavayer-le-Lac (FR)
Keystone

Il Consiglio federale terrà oggi la sua settimanale seduta extra muros a Estavayer-le-Lac, nel Canton Friburgo. Al termine della riunione ufficiale, verso mezzogiorno, è previsto un incontro con la popolazione.

Keystone-SDA

22.04.2026, 09:13

22.04.2026, 09:22

Sarà la ventunesima volta dal 2010 che il Governo terrà una delle sue sedute settimanali fuori da Palazzo federale, con lo scopo di manifestare la propria vicinanza a tutte le regioni della Svizzera. Salvo nel 2020, in piena pandemia, il Consiglio federale ha svolto ogni anno almeno una seduta extra-muros.

Quest'anno il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha scelto come destinazione il comune friburghese di Estavayer-le-Lac, che si affaccia sul lago di Neuchâtel. L'Esecutivo si riunirà nel castello di Chenaux, un bene culturale d'importanza nazionale, precisa il programma ufficiale.

Al termine della riunione, i membri del Governo incontreranno la popolazione, il Consiglio di Stato friburghese, il prefetto del distretto della Broye (FR) e le autorità municipali per un aperitivo, viene indicato. In seguito è previsto un pranzo.

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