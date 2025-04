La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider spiega ai rappresentanti dei media a Berna perché il Consiglio federale respinge l'iniziativa popolare del centro per l'abolizione della penalizzazione matrimoniale nell'AVS. sda

L'abolizione della penalizzazione matrimoniale nell'AVS rimane controversa: Il Consiglio federale mette in guardia sui costi, che ammonterebbero a miliardi, e respinge sia l'iniziativa del partito di Centro che un controprogetto. Una nuova riforma dovrà essere elaborata entro il 2026.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Consiglio federale respinge l'iniziativa popolare del partito di centro per l'abolizione della penalizzazione matrimoniale nell'AVS e non raccomanda un controprogetto.

Secondo il Governo, la proposta causerebbe costi aggiuntivi eccessivi.

L'abolizione del tetto pensionistico a due pensioni AVS complete costerebbe all'AVS ulteriori 3,6 miliardi di franchi all'anno a partire dal 2030.

Il Consiglio federale sottolinea che le coppie sposate beneficiano già di altri vantaggi AVS e fa riferimento a una riforma globale dell'AVS entro il 2026 invece che a singole misure isolate. Mostra di più

Il Consiglio federale non vuole che le coppie sposate ricevano due rendite AVS complete. Come annunciato, raccomanda un «no» all'iniziativa popolare del centro-destra per l'abolizione della penalizzazione matrimoniale dell'AVS e non vuole un controprogetto. Il Parlamento può ora decidere.

I pensionati sposati ricevono attualmente un massimo del 150% della pensione massima AVS. Attualmente si tratta di 3'780 franchi.

L'iniziativa popolare di centro-destra «Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!» vuole cambiare questa situazione e abolire il tetto massimo delle rendite. Al contrario, chiede che le persone sposate che non esercitano un'attività lucrativa debbano versare i contributi all'AVS.

3,6 miliardi di franchi in meno all'AVS nel 2030

Se si dovessero versare due pensioni complete, nel 2030 l'AVS dovrebbe pagare costi aggiuntivi di 3,6 miliardi di franchi, che secondo il Consiglio federale si aggirerebbero intorno ai 4,1 miliardi di franchi nel 2035.

La Confederazione, che contribuisce al finanziamento dell'AVS, dovrebbe pagare circa 770 milioni di franchi nel 2030 e circa 870 milioni nel 2035.

La ministra della socialità Elisabeth Baume-Schneider, davanti ai media a Berna, ha criticato l'iniziativa perché non contiene alcuna proposta per il finanziamento di questi costi.

La situazione finanziaria dell'AVS è tesa a causa della 13esima AVS - il cui finanziamento non è ancora stato finalizzato - e per motivi demografici.

Per finanziare le due pensioni complete, i contributi salariali dovrebbero essere aumentati di 0,6 punti percentuali o l'IVA di 0,8 punti percentuali, a seconda dell'obiettivo finanziario, come scrive il Consiglio federale. Le coppie con un reddito rilevante di 90'720 franchi al momento beneficerebbero della cancellazione del massimale.

Secondo i calcoli della Confederazione, si tratta di circa 700'000 persone o del 90% di tutte le coppie sposate. Le persone non sposate, vedove o divorziate con un reddito basso rimarrebbero a mani vuote, ha sottolineato Baume-Schneider. Ma secondo il Consiglio federale, in caso di voto favorevole all'iniziativa, tutti dovrebbero partecipare ai costi.

Le lacune nell'AVS si presentano in modi diversi

Che si tratti di una dimenticanza di registrazione durante gli studi, di lunghi soggiorni all'estero o di un lungo periodo di malattia, le lacune nei contributi AVS possono presentarsi in diversi modi.

E hanno conseguenze finanziarie tangibili. Anche chi cambia spesso datore di lavoro può facilmente perdere il conto. Particolarmente grave è il lavoro non dichiarato, che lascia tracce non solo legali, ma anche assicurative.

Secondo gli esperti, la maggior parte delle lacune è probabilmente dovuta alla migrazione. Chi arriva in Svizzera all'età di 30 o 40 anni ha inevitabilmente meno anni di contributi - e quindi ha automaticamente un vuoto pensionistico.

Il calcolo è semplice e doloroso: per ogni anno di contributi mancante, viene detratto il 2,3% dalla pensione AVS. Con una pensione massima di 2'520 franchi al mese, questo equivale a circa 60 franchi all'anno.

«A una buona metà degli interessati mancano tre o quattro anni di contributi, il che significa oltre 200 franchi in meno nel portafoglio ogni mese», avverte l'esperta Gabriela Medici al «Blick».

Nel mezzo del dibattito sulla tredicesima AVS, l'attenzione si è concentrata anche sulla pressione temporale. Il Consiglio federale ammette: «I tempi sono stretti e lasciano poco spazio di manovra».

«I vantaggi superano gli svantaggi»

Il Consiglio federale ha però altri argomenti contro l'abolizione del tetto pensionistico per le coppie sposate. Le persone sposate beneficiano di prestazioni AVS e AI a cui le coppie conviventi non hanno diritto e che supererebbero gli svantaggi del tetto pensionistico, ha detto Baume-Schneider.

Il reddito maturato durante gli anni di matrimonio viene diviso in parti uguali in caso di divorzio o di morte, ma anche se entrambi i coniugi hanno diritto a una pensione. Questo va a vantaggio dei redditi bassi e quindi delle donne in particolare, ha detto la consigliera federale.

Le vedove e i vedovi hanno diritto a un supplemento vedovile del 20% sulla pensione AVS o AI. Solo le persone sposate ricevono una pensione di vedovanza.

Gli adeguamenti di queste pensioni di reversibilità sono pendenti in Parlamento. La commissione competente del Consiglio nazionale ha voluto attendere il messaggio sull'iniziativa del Centro prima di discuterne.

L'Esecutivo scrive che cancellare il tetto massimo e lasciare queste altre prestazioni alle coppie sposate metterebbe le persone non sposate in una posizione di svantaggio.

Contributi salariali più elevati o un aumento dell'IVA non sarebbero appropriati per i dipendenti e i datori di lavoro, soprattutto in termini di equità intergenerazionale.

La prossima riforma è in arrivo

Il Governo ha respinto l'idea di fissare il tetto legale per le coppie sposate al 170% della pensione massima invece dell'attuale 150% a causa dei costi. E non vuole prendere in considerazione un regime pensionistico indipendente dallo stato civile in modo isolato.

Il Consiglio federale non vuole nemmeno una controproposta diretta, ossia un nuovo articolo costituzionale. Non vuole inserire il calcolo delle pensioni nella Costituzione federale.

La prossima grande riforma dell'AVS è alle porte. Il Consiglio federale deve presentare al Parlamento una proposta per il periodo 2030-2040 entro la fine del 2026.

C'è la volontà di finanziare e modernizzare il sistema in linea con i cambiamenti della società, ha dichiarato Baume-Schneider durante una riunione a porte chiuse sul tema in Consiglio federale.