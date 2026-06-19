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Ecco cos'è successo Il Consiglio nazionale boccia il controprogetto all'iniziativa che vuole vietare  fuochi d'artificio

SDA

19.6.2026 - 10:33

Un po' a sorpresa, il parlamento ha bocciato il controprogetto all'iniziativa che vuole vietare i fuochi d'artificio, specie quelli rumorosi.
Un po' a sorpresa, il parlamento ha bocciato il controprogetto all'iniziativa che vuole vietare i fuochi d'artificio, specie quelli rumorosi.
Keystone

Colpo di scena venerdì mattina al Consiglio nazionale: al voto finale, il plenum ha respinto (114 voti a 79 e sei astenuti) il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare che vuole vietare i fuochi d'artificio. La controproposta prevedeva il divieto dei soli petardi.

Keystone-SDA

19.06.2026, 10:33

19.06.2026, 10:59

Concretamente, il popolo voterà sulla proposta di modifica costituzionale «Per una limitazione dei fuochi d'artificio» che chiede una maggiore protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente dal rumore e dalle emissioni a essi legati.

Nello specifico, intende vietarne la vendita e l'uso ai privati, tranne per quelli che non causano frastuono, come bengala o vulcani. Prevede alcune eccezioni per i grandi eventi sovraregionali, come le celebrazioni del 1° agosto, sulla base di deroghe concesse dai Cantoni.

Il controprogetto voluto dal Consiglio federale - secondo cui l'iniziativa avrebbe qualche possibilità di essere accolta alle urne - e poi trattato dal Parlamento, prevedeva il divieto dei petardi che fanno solo rumore, senza produrre alcun effetto visivo.

Le camere non hanno invece voluto sottoporre ad autorizzazione l'uso di quei fuochi d'artificio della categoria F3 (grandi razzi per esempio), acquistabili a partire dai 18 anni.

Non abbastanza per il comitato d'iniziativa

Questo punto è stato criticato dal comitato d'iniziativa: «I fuochi d'artificio rumorosi ad uso privato rimarrebbero ampiamente non regolamentati, nonostante i disagi evidenti che causano».

In queste condizioni, scrivevano gli iniziativisti in una nota dopo l'adozione del controprogetto agli Stati, «il ritiro dell'iniziativa appare molto improbabile».

Argomentazioni che hanno convinto anche il gruppo ecologista - favorevole all'iniziativa - che questa mattina ha respinto il controprogetto. A sostenerlo sono così rimasti soltanto i deputati socialisti e del Centro, un numero insufficiente per garantirne l'adozione.

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