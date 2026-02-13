Il granconsigliere ticinese ha reso pubblica l’infrazione avvenuta vicino a Wassen: attesi decreto d’accusa, multa salata e ritiro della patente.

Fabrizio Sirica ha annunciato in un video pubblicato su Instagram di essere stato convocato dalla polizia per una grave infrazione del codice della strada.

L’episodio che coinvolge il granconsigliere e copresidente del Partito socialista ticinese risale a un sabato di giugno ed è avvenuto nei pressi di Wassen, nel Canton Uri. Sirica è stato pizzicato da un radar mentre viaggiava a 104 chilometri orari in un tratto dove il limite era fissato a 50.

Credeva che il limite fosse 80 km/h

Il politico si trovava in moto e stava facendo un giro sui passi svizzeri insieme a un amico. Superato l’abitato di Wassen, avrebbe creduto che il limite fosse tornato a 80 chilometri orari. Davanti a lui, ha raccontato, si era aperta una strada di campagna circondata da fattorie.

«Io, convinto che il limite fosse di 80 km/h, apro la marcia e qualche centinaio di metri dopo c’era il radar, che mi ha preso proprio nell’accelerazione», ha spiegato.

Sirica ha voluto precisare le circostanze, ma ha chiarito di non volerle utilizzare come giustificazione.

«Ci tengo a contestualizzare questa velocità non perché io non mi assuma completamente la cazzata che ho fatto, l’errore che ho commesso, e non per scaricare responsabilità», ha affermato.

«Voglio essere trasparente»

Le conseguenze saranno pesanti. Il copresidente socialista ha detto di attendersi «un decreto d’accusa», il ritiro della patente e «una multa molto salata».

«È stato un errore per cui pagherò, come è giusto che sia», ha dichiarato.

Ha scelto di rendere pubblico l’accaduto perché ritiene che la vicenda, pur appartenendo alla sua sfera personale, tocchi anche il suo ruolo istituzionale.

«Voglio essere trasparente», ha ribadito, sostenendo che la politica non debba essere popolata da «supereroi che non commettono errori», ma debba fondarsi sulla piena assunzione delle proprie responsabilità.