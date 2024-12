Il direttore della scuola licenzia un docente alla serata con i genitori: «Stai zitto!»

Nella scuola Kalktarren di Schlieren c'è molto da discutere. Schule Schlieren

La serata informativa per i genitori in una scuola media di Schlieren, nel Canton Zurigo, è degenerata dopo che un docente ha criticato le condizioni di insegnamento. Il direttore dell'istituto lo ha infatti licenziato davanti alle famiglie degli alunni. Le autorità scolastiche hanno respinto alcune delle accuse, ma riconoscono le sfide con cui sono confrontati tutti i soggetti coinvolti.

Dominik Müller ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te Durante una serata per i genitori della scuola media Kalktarren di Schlieren, nel Canton Zurigo, un insegnante ha criticato le cattive condizioni di insegnamento.

Il direttore ha reagito con parole dure alle critiche, licenziando il docente davanti a tutti i presenti e urlandogli di stare zitto.

Le autorità scolastiche riconoscono comunque che i problemi disciplinari all'interno della scuola devono essere affrontati. Mostra di più

Una serata per i genitori in una scuola media di Schlieren, nel Canton Zurigo, è degenerata. Al centro della discussione c'è stato l'insegnante Samuel Wimmer, che da diverse settimane insegnava nell'istituto scolastico di Kalktarren sostituendo diversi altri docenti in malattia.

Come riportato dal «Tages-Anzeiger», durante la serata informativa, che si è svolta a metà novembre, Wimmer ha espresso apertamente le sue preoccupazioni per le condizioni di insegnamento, a suo dire inadeguate.

Secondo il docente, agli allievi non era stato fornito per alcune materie nessun materiale didattico, le aule erano sporche e alcuni mobili erano rotti. Ha anche affermato che non c'è stato alcun passaggio di consegne.

Prima della fine del suo discorso, il direttore lo ha interrotto bruscamente dicendogli: «Stai zitto! Sei licenziato!». I genitori si sono alzati in piedi e hanno fischiato. E ci sono state anche scene quasi violente.

Wimmer è stato scortato fuori dall'aula da un'infermiera della scuola. Il lunedì successivo, l'assistente del direttore si è presentato nell'aula dell'insegnante e lo ha mandato a casa.

Le autorità scolastiche rispondono

Le autorità scolastiche hanno risposto alle accuse. Anche se ne hanno negate alcune, riconoscono che ci sono problemi disciplinari all'interno della scuola che devono essere affrontati. Questi sembrano riguardare anche gli alunni, che si ribellano sempre di più.

Inoltre l'istituto sottolinea che sta lavorando a soluzioni per migliorare la situazione, ma sono consapevoli che questo richiederà tempo e impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Come scrive il quotidiano, molti genitori e docenti concordano sulla necessità di cambiamenti per migliorare l'ambiente di apprendimento. Il Consiglio scolastico prevede di tenere ulteriori discussioni nelle prossime settimane per affrontare i problemi e trovare delle soluzioni.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti derivati dall'IA sono verificati dal team editoriale.