Hai fretta? blue News riassume per te All’aeroporto di Lipsia, nella notte tra martedì e mercoledì, è stato individuato un drone equipaggiato con esplosivo nei pressi di un aereo ucraino.

Il ritrovamento suscita preoccupazione anche in Svizzera: i politici mettono in guardia dai possibili rischi per le infrastrutture critiche.

Gli esperti di sicurezza parlano di una nuova dimensione della minaccia rappresentata dai droni. Riepilogo creato con

Il fallito attentato con un drone all’aeroporto tedesco di Lipsia suscita allarme anche in Svizzera, come riporta un articolo del «Blick» .

I politici svizzeri di tutti i partiti hanno reagito con estrema preoccupazione all’accaduto. «Con una somma relativamente modesta e utilizzando tecnologia disponibile in commercio è possibile causare gravi danni, paralizzare il traffico aereo e provocare una notevole insicurezza», ha dichiarato al quotidiano il consigliere nazionale dell’UDC Werner Gartmann.

«Quello che è successo a Lipsia può succedere anche in Svizzera», ha affermato Franziska Roth, consigliera agli Stati del PS ed esperta di politica di sicurezza. L’incidente evidenzia il pericolo reale di una guerra ibrida.

Anche nella Confederazione si registrano infatti sempre più avvistamenti di droni sopra installazioni militari, aeroporti o centrali elettriche.

Tuttavia, secondo il «Blick», in caso di emergenza manca un piano chiaro: chi è autorizzato a intervenire per fermare un drone? Il Parlamento intende chiarire le questioni ancora in sospeso.

Nell'articolo, la consigliera agli Stati lucernese del partito del Centro Andrea Gmür-Schönenberger avverte: «Temo che siamo decisamente troppo poco preparati».

La difesa dai droni è complessa

Sempre al «Blick», l’esperta di sicurezza Ulrike Franke definisce il caso di Lipsia il primo ritrovamento noto di un drone munito di esplosivo.

Ciò comporta una «nuova dimensione di pericolo», afferma la Franke, che presso il think tank «European Council on Foreign Relations» si occupa, tra l’altro, di tecnologia militare, droni e intelligenza artificiale.

Anche la Confederazione non è immune da un possibile uso improprio da parte di criminali, ha aggiunto l'esperta.

Alla domanda sul perché la difesa dai droni sia così difficile, colei che si occupa di sicurezza ha risposto in un’intervista alla «SRF»: «Esiste un gran numero di sistemi di difesa anti-drone molto diversi tra loro. Attualmente, i gestori aeroportuali e gli attori statali si stanno chiedendo quale sia esattamente quello da acquistare».

In primo luogo, sono necessari sistemi di rilevamento come radar o telecamere per individuare i droni, ha dichiarato al quotidiano «Blick» Ivo Capaul del Center for Security Studies del Politecnico federale di Zurigo (ETH).

Solo in seguito si potrebbero impiegare sistemi di difesa. Tuttavia, rimane il rischio che detriti cadano o esplodano su aree abitate, ha aggiunto lo studioso.

Lipsia: un contesto geopolitico?

Secondo Franke, il caso dell’aeroporto di Lipsia potrebbe avere un retroscena geopolitico. L’aeroporto tedesco sarebbe infatti un importante punto di transito per gli aiuti all’Ucraina sottoforma di materiale bellico.

Secondo quanto riportato da diversi media tedeschi, un aereo cargo ucraino, accanto al quale è stato rinvenuto un drone carico di esplosivo, il giorno prima era ancora carico di munizioni.

La stampa ipotizza che dietro l'incidente possa esserci la Russia. Secondo Franke, però, potrebbe trattarsi anche di «gruppi criminali, di singoli autori o di terrorismo di qualsiasi tipo».