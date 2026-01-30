A quasi un mese dal terribile rogo del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, sono ancora molti gli interrogativi da sciogliere, mentre l'Italia spara a raffica contro la magistratura vallesana per l'inchiesta sulla tragedia. Nonostante questo tumulto, una parvenza di normalità sta gradualmente tornando nella località dell'Haut-Plateau, che questo fine settimana ospiterà tre gare di Coppa del Mondo di sci alpino.

L'incendio del bar "Le Constellation" ha causato la morte di 40 persone e 116 feriti. sda

Grégoire Galley, da Crans-Montana Gregoire Galley

La notte di Capodanno, 40 persone hanno perso la vita e 116 sono rimaste ferite. Così, tra tristezza e polemiche, il villaggio di Crans-Montana è, suo malgrado, da quasi un mese sulle prime pagine della stampa svizzera ed europea.

Eppure i turisti non hanno affatto abbandonato la località vallesana. Lo conferma Clémence, che da quattro anni lavora come receptionist all'hotel «Le Mont-Paisible».

«"Dalla metà di gennaio abbiamo ricevuto molte richieste di soggiorno da quando abbiamo aperto le prenotazioni per l'estate: tutto è tornato alla normalità",» afferma entusiasta.

Chloé Gapany, responsabile dei media e delle relazioni pubbliche del Turismo di Crans-Montana, conferma le osservazioni fatte all'hotel «Le Mont-Paisible»: «La tendenza generale dei pernottamenti, in tutti i tipi di alloggio (hotel, appartamenti e chalet), sembra essere rimasta praticamente invariata nelle prime tre settimane di gennaio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.»

«Una nuova analisi più approfondita sarà effettuata alla fine di febbraio. Si concentrerà sulle tendenze del numero di visitatori e sullo sviluppo di proiezioni per il resto della stagione invernale. A quel punto saranno disponibili anche i dati definitivi sui pernottamenti alberghieri di gennaio», aggiunge.

Le ombre sui Moretti non fanno bene

Tuttavia, è difficile non parlare di questo tragico evento con i viaggiatori.

«Subito dopo l'incendio, abbiamo ricevuto dei messaggi di sostegno molto gentili da parte dei nostri clienti fedeli, che ci hanno scaldato il cuore», dice Clémence, che spiega anche che i clienti ora parlano di più della delicata questione di chi è responsabile di cosa.

Per la receptionist, le persistenti zone d'ombra che circondano i gestori del bar e le persone coinvolte nel Comune non sono chiaramente una buona notizia per Crans-Montana.

«Ci auguriamo con tutto il cuore che le mancanze di alcuni responsabili non compromettano l'attrattiva turistica della destinazione», conclude.