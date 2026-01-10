Il gestore de «Le Constellation» faceva prostituire donne pure in Svizzera

Nuovi dettagliIl gestore de «Le Constellation» faceva prostituire donne pure in Svizzera
Sven Ziegler
10.1.2026
Nuovi approfondimenti sui fascicoli dei tribunali francesi fanno ulteriore luce sul gestore del bar «Le Constellation» di Crans-Montana. Jacques Moretti era stato condannato per sfruttamento della prostituzione in Francia e le indagini hanno portato anche in Svizzera. venerdì, proprio anche in ragione del suo passato, è stato arrestato dopo esser stato interrogato.
Il gestore del bar «Le Constellation» di Crans-Montana è stato condannato in Francia per sfruttamento della prostituzione.
Secondo i documenti del tribunale, ha reclutato giovani donne nel Paese e le ha avviate alla prostituzione.
Le accuse riguardano anche i saloni di massaggi in Svizzera, ma in quel caso non era punibile.
Venerdì mattina, in ragione del suo passato e dei legami personali, è stato arrestato dopo l'interrogatorio. Il rischio di una sua fuga, infatti, a differenza di qualche giorno fa, è stato considerato in maniera diversa.
Il passato di Jacques Moretti, gestore del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, è di nuovo sotto i riflettori.
Come riporta il quotidiano francese «Le Figaro», i documenti del tribunale francese forniscono informazioni dettagliate su un precedente procedimento penale contro di lui.
Secondo il rapporto, l'uomo è stato condannato per sfruttamento della prostituzione in Francia. Come già detto, la sentenza si riferisce a un periodo compreso tra l'estate 2004 e l'autunno 2005.
Secondo i documenti, Moretti avrebbe reclutato e adescato diverse giovani donne nella regione dell'Alta Savoia e le avrebbe avviate alla prostituzione. Il tribunale è giunto alla conclusione che faceva parte di un gruppo organizzato.
La pista porta anche in Svizzera
Ma sono emersi dei nuovi dettagli. L'indagine non si è infatti limite alle attività all'interno del confine francese. Secondo i documenti del tribunale, le donne venivano utilizzate anche in Svizzera, tra l'altro nei saloni di massaggio di Ginevra, Berna e Soletta.
Moretti avrebbe gestito personalmente una delle strutture a Ginevra, mentre le altre attività erano in mano a protettori svizzeri con cui collaborava.
Questa parte delle accuse, però, non ha avuto conseguenze penali nella Confederazione. La prostituzione per adulti è legale in Svizzera, motivo per cui Moretti è stato assolto dalle accuse relative nel nostro Paese.