Il gestore de «Le Constellation» faceva prostituire donne pure in Svizzera

Nuovi approfondimenti sui fascicoli dei tribunali francesi fanno ulteriore luce sul gestore del bar «Le Constellation» di Crans-Montana. Jacques Moretti era stato condannato per sfruttamento della prostituzione in Francia e le indagini hanno portato anche in Svizzera. venerdì, proprio anche in ragione del suo passato, è stato arrestato dopo esser stato interrogato.

I coniugi Moretti prima dell'interrogatorio. sda

Hai fretta? blue News riassume per te Il gestore del bar «Le Constellation» di Crans-Montana è stato condannato in Francia per sfruttamento della prostituzione.

Secondo i documenti del tribunale, ha reclutato giovani donne nel Paese e le ha avviate alla prostituzione.

Le accuse riguardano anche i saloni di massaggi in Svizzera, ma in quel caso non era punibile.

Venerdì mattina, in ragione del suo passato e dei legami personali, è stato arrestato dopo l'interrogatorio. Il rischio di una sua fuga, infatti, a differenza di qualche giorno fa, è stato considerato in maniera diversa. Mostra di più

Il passato di Jacques Moretti, gestore del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, è di nuovo sotto i riflettori.

Come riporta il quotidiano francese «Le Figaro», i documenti del tribunale francese forniscono informazioni dettagliate su un precedente procedimento penale contro di lui.

Secondo il rapporto, l'uomo è stato condannato per sfruttamento della prostituzione in Francia. Come già detto, la sentenza si riferisce a un periodo compreso tra l'estate 2004 e l'autunno 2005.

Secondo i documenti, Moretti avrebbe reclutato e adescato diverse giovani donne nella regione dell'Alta Savoia e le avrebbe avviate alla prostituzione. Il tribunale è giunto alla conclusione che faceva parte di un gruppo organizzato.

La pista porta anche in Svizzera

Ma sono emersi dei nuovi dettagli. L'indagine non si è infatti limite alle attività all'interno del confine francese. Secondo i documenti del tribunale, le donne venivano utilizzate anche in Svizzera, tra l'altro nei saloni di massaggio di Ginevra, Berna e Soletta.

Moretti avrebbe gestito personalmente una delle strutture a Ginevra, mentre le altre attività erano in mano a protettori svizzeri con cui collaborava.

Questa parte delle accuse, però, non ha avuto conseguenze penali nella Confederazione. La prostituzione per adulti è legale in Svizzera, motivo per cui Moretti è stato assolto dalle accuse relative nel nostro Paese.

Condanna in Francia

In Francia, invece, la sentenza è stata chiara: Moretti è stato riconosciuto colpevole e condannato a 12 mesi di reclusione, di cui 8 sospesi. Non ha dovuto scontare la pena residua.

I dettagli che sono stati resi pubblici provengono dai fascicoli giudiziari dell'epoca, che «Le Figaro» ha analizzato.

Non sono direttamente collegati all'indagine penale in corso sul disastro dell'incendio di Crans-Montana, per il quale a presunzione di innocenza resta valida.

Resta però il fatto che le autorità elvetiche, proprio a causa del suo passato, hanno riconsiderato il rischio di fuga e hanno deciso di arrestarlo al termine del suo interrogatorio venerdì mattina.