Inferno di Crans-Montana, il gestore del bar «Le Constellation» è stato arrestato

In seguito al disastro dell'incendio di Crans-Montana che ha causato 40 morti, il gestore del bar «Le Constellation» è stato posto in custodia cautelare venerdì. La procura vallesana ha giustificato il provvedimento con un possibile rischio di fuga.

Il gestore del bar «Le Constellation» di Crans-Montana è stato posto in custodia cautelare venerdì dopo essere stato interrogato dalla procura vallesana. Lo ha riferito «24 heures». La notizia è stata poi confermata da giornalisti della «RTS» che hanno visto l'uomo esser portato via da un furgone della polizia. L'interrogatorio si è svolto a Sion.

La coppia si è presentata all'interrogatorio in mattinata. L'indagine dovrà chiarire se è responsabile del disastro.

La procura ha richiesto la custodia cautelare per un possibile rischio di fuga, una misura che deve essere confermata dal tribunale dei provvedimenti obbligatori del Canton Vallese entro 48 ore.

Il 4 gennaio, la polizia cantonale vallesana ha annunciato che le condizioni per la custodia cautelare non erano soddisfatte in quel momento. Non vi era «alcuna indicazione che l'imputato volesse sottrarsi a un procedimento penale o a un'eventuale sentenza fuggendo», ha dichiarato in quell'occasione.

Tuttavia, lo stesso giorno è stata aperta un'indagine penale. Jacques e Jessica M. sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.

La presunzione di innocenza vale fino alla condanna definitiva.

40 vittime, 116 feriti

L'indagine è incentrata sull'incendio della notte di Capodanno, in cui 40 persone sono morte e 116 sono rimaste ferite nel seminterrato di un bar.

Tra le vittime ci sono numerosi minorenni provenienti da un totale di sette Paesi.

Secondo quanto emerso in precedenza, il rivestimento del soffitto in schiuma fonoassorbente ha preso fuoco dopo che i dipendenti del bar hanno utilizzato bottiglie sulle quali venivano applicate piccole fontanelle.

L'incendio si è propagato in brevissimo tempo all'area del seminterrato.