Inferno a Crans-Montana Il gestore de «Le Constellation» aveva il divieto di esercitare il Francia. Ecco perché

Sven Ziegler

7.1.2026

Jessica e Jacques M. gestivano il bar «Le Constellation» a Crans-Montana.
Jessica e Jacques M. gestivano il bar «Le Constellation» a Crans-Montana.
In seguito all'incendio mortale del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, il passato del proprietario torna a far parlare di sé. I media francesi riferiscono di una precedente condanna di Jacques M. e di un divieto di esercitare la sua attività, anche se questo vale solo per la Francia.

07.01.2026, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I media francesi riferiscono di una precedente condanna di Jacques M., gestore di «Le Constellation», per incitamento alla prostituzione.
  • All'epoca il divieto valeva solo in Francia. Gli era consentito gestire attività commerciali in Svizzera.
  • La procura del Vallese ha messo sotto indagine la coppia di proprietari, che assicurano piena collaborazione nelle indagini, per omicidio colposo. 
  • Si applica la presunzione di innocenza.
Tragedia. Inferno a Crans-Montana, i proprietari del bar promettono «piena collaborazione»

TragediaInferno a Crans-Montana, i proprietari del bar promettono «piena collaborazione»

Dopo il devastante incendio del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, che ha causato la morte di 40 persone la notte di Capodanno, anche il passato del proprietario del bar è sotto esame.

I media francesi riferiscono di una precedente condanna di Jacques M., che gestiva il locale vallesano insieme alla moglie Jessica.

Appena un giorno dopo l'inferno , «Le Parisien» ha pubblicato le prime indicazioni sul passato criminale dell'uomo. Lunedì sera, il quotidiano regionale«Le Dauphiné libéré»ha fornito dettagli su un caso avvenuto a Ginevra e in Savoia a metà degli anni 2000.

Caso legale di Crans-Montana. Per l'esperto avvocato «c'è un sol modo per risarcire le vittime e perseguire i responsabili: il metodo Luxor»

Caso legale di Crans-MontanaPer l'esperto avvocato «c'è un sol modo per risarcire le vittime e perseguire i responsabili: il metodo Luxor»

Secondo i documenti analizzati, nel 2005 la polizia ginevrina ha informato le autorità francesi di Annecy sulle attività sospette di un salone di massaggi erotici a Ginevra. Diversi cittadini francesi avrebbero reclutato giovani donne per lavorare lì. Uno degli accusati è Jacques M.

Divieto di gestire un'attività in Francia

M. ha negato le accuse in tribunale. Ha solo ammesso di aver gestito il salone per tre mesi, un'attività generalmente legale in Svizzera.

Tuttavia, in Francia vigono regole più severe: nel 2008, l'uomo è stato condannato a dodici mesi di carcere dal tribunale penale di Annecy per istigazione alla prostituzione.

Allo stesso tempo, gli è stato vietato di gestire delle attività commerciali in Francia.

Divieto che si applica solo alla Francia. In Svizzera, al francese non è stato impedito di gestire un'attività commerciale. Nel 2015 ha acquistato il bar «Le Constellation» a Crans-Montana e lo ha trasformato in un nightclub.

Cosa non sappiamo ancora?. Ecco le domande sull'inferno di Crans-Montana che sono ancora senza risposta

Cosa non sappiamo ancora?Ecco le domande sull'inferno di Crans-Montana che sono ancora senza risposta

L'avvocato del signor M. all'epoca, Anne Hingrez, ha dichiarato a «Le Dauphiné libéré» di essere ancora convinta che il caso avesse poca sostanza giuridica.

Le donne interessate non hanno presentato alcuna denuncia. Ha inoltre fatto riferimento a un accordo tra Svizzera e Francia, secondo il quale i cittadini francesi possono essere perseguiti in Francia per reati commessi in Svizzera solo se sono punibili anche secondo la legge svizzera.

Nessun conflitto dal 2008

Anche l'ex procuratore pubblico di Zurigo David Zollinger condivide questa opinione in un'intervista rilasciata al quotidiano «Tamedia». In seguito all'abolizione del relativo reato penale nel 1992, la prostituzione non violenta non è più un reato punibile in Svizzera.

Dopo la sua condanna nel 2008, il proprietario del locale dove si è consumata la tragedia a Capodanno non sembra più essere entrato in conflitto con la legge.

Insieme alla moglie, gestiva diversi esercizi di ristorazione in Vallese, che sono stati temporaneamente chiusi dopo il rogo.

Venerdì sera, la procura ha aperto un'inchiesta contro il francese e la consorte, per omicidio colposo, lesioni personali involontarie e incendio colposo.

