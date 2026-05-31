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La presa di posizione Il governo bernese si dice contrario all'obbligo per i ristoranti di accettare contanti

SDA

31.5.2026 - 12:01

C'è chi preferisce ricorrere ai contanti.
C'è chi preferisce ricorrere ai contanti.
Keystone

Berna non deve introdurre un obbligo legale, per ristoranti e alberghi, di accettare pagamenti in contanti: è la posizione espressa dal governo cantonale, che raccomanda di respingere una mozione presentata da UDC, PLR, Centro, Verdi liberali e UDF.

Keystone-SDA

31.05.2026, 12:01

31.05.2026, 12:30

I promotori sottolineano che nel cantone sempre più esercizi pubblici accettano solo pagamenti elettronici o digitali. Secondo i firmatari ciò discrimina anziani, giovani senza carta di credito o di debito, persone senza conto bancario e chi desidera pagare con banconote e monete per motivi di privacy.

La legislazione federale riconosce il contante come mezzo di pagamento legale, ma la norma ha carattere dispositivo: i locali possono escluderlo con un avviso all'ingresso o sul menu.

In una presa di posizione pubblicata di recente il consiglio di stato afferma di condividere la preoccupazione per l'esclusione sociale di alcune fasce della popolazione. Secondo l'esecutivo però l'attuazione della mozione sarebbe problematica.

Innanzitutto non è certo che i cantoni abbiano la competenza per introdurre una simile norma: una legge cantonale rischierebbe di essere annullata dal Tribunale federale.

Inoltre il settore della ristorazione si oppone fermamente all'obbligo: i locali bernesi sarebbero svantaggiati rispetto a quelli di altri cantoni e dovrebbero sostenere costi aggiuntivi.

Infine, il governo fa notare che anche in molti altri rami l'uso del contante è in calo: non si capisce quindi perché imporre l'obbligo solo alla ristorazione.

L'ultima parola spetta ora al gran consiglio.

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