La presa di posizione Il governo bernese si dice contrario all'obbligo per i ristoranti di accettare contanti

Berna non deve introdurre un obbligo legale, per ristoranti e alberghi, di accettare pagamenti in contanti: è la posizione espressa dal governo cantonale, che raccomanda di respingere una mozione presentata da UDC, PLR, Centro, Verdi liberali e UDF.