L'iniziativa federale «No a una Svizzera da 10 milioni!» è promossa dall'UDC. (immagine d'archivio) Keystone

Il Governo grigionese respinge l'iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni!» (Iniziativa per la sostenibilità), sulla quale il popolo elvetico sarà chiamato ad esprimersi il 14 giugno. Secondo l'esecutivo cantonale, il testo comporterebbe svantaggi, sul piano demografico e sul mercato del lavoro, per il Cantone e per le regioni di montagna.

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Lo ha annunciato il Governo retico davanti ai media. L'iniziativa, promossa dall'UDC, prevede un controllo dell'immigrazione, affinché la Svizzera non conti più di dieci milioni di abitanti entro il 2050. Essa prevede misure restrittive già al superamento dei 9,5 milioni e, come ultima spiaggia, la rinegoziazione di accordi internazionali come la libera circolazione delle persone.

I 9,5 milioni sono «una cifra che, secondo l'Ufficio federale di statistica, nello scenario medio sarà già raggiunta nel 2031», precisa il Governo in un comunicato. Dato lo scenario demografico sfavorevole, il Cantone rischierebbe un «duplice effetto negativo»: crescita della popolazione molto più contenuta rispetto alla media nazionale e rapido invecchiamento, ha affermato il Consigliere di Stato Marcus Caduff in conferenza stampa.

Entro il 2055, il rapporto tra persone attive e pensionati peggiorerà sensibilmente. Nei Grigioni esso è attualmente pari a 40, mentre nel 2055 sarà di 60. Ciò significa che per ogni 100 persone in età lavorativa ce ne saranno 60 in età di pensionamento. Mentre in Svizzera si situava a 32 nel 2024 e sarà, secondo le previsioni, di 45 nel 2055.

«L'invecchiamento della popolazione potrebbe aumentare ancora notevolmente se l'immigrazione sarà limitata artificialmente sulla base dell'iniziativa 'No a una Svizzera da 10 milioni'», ha detto il Presidente del Governo Martin Bühler.

Rischio per mercato del lavoro

L'iniziativa desta preoccupazioni anche sul fronte del mercato del lavoro, sottolinea il Governo retico. Nei prossimi anni il Cantone non sarà più in grado di coprire fino a un posto di lavoro su quattro con la manodopera disponibile. Se il progetto venisse accettato, la situazione sarebbe aggravata da una crescente carenza di personale a livello nazionale e da una maggiore concorrenza tra regioni.

La situazione è particolarmente critica nel settore sanitario, dove quasi il 30% degli impiegati è di nazionalità straniera. Limitare l'immigrazione renderebbe più difficile garantire l'assistenza, già oggi confrontata con una carenza strutturale di personale, sottolinea il Governo.

«Dal punto di vista dell'economia, l'immigrazione è fondamentale per tre ragioni: stabilizza l'offerta di manodopera in una società che invecchia sempre di più, rafforza l'innovazione e la produttività in un'economia basata sul sapere e assicura il funzionamento dei settori che richiedono molta manodopera, in particolare nelle regioni periferiche», ha concluso Bühler.