  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco le motivazioni Il Governo grigionese si schiera contro l'iniziativa UDC «No a una Svizzera da 10 milioni!»

SDA

7.4.2026 - 12:15

L'iniziativa federale «No a una Svizzera da 10 milioni!» è promossa dall'UDC. (immagine d'archivio)
L'iniziativa federale «No a una Svizzera da 10 milioni!» è promossa dall'UDC. (immagine d'archivio)
Keystone

Il Governo grigionese respinge l'iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni!» (Iniziativa per la sostenibilità), sulla quale il popolo elvetico sarà chiamato ad esprimersi il 14 giugno. Secondo l'esecutivo cantonale, il testo comporterebbe svantaggi, sul piano demografico e sul mercato del lavoro, per il Cantone e per le regioni di montagna.

Keystone-SDA

07.04.2026, 12:15

07.04.2026, 12:21

Lo ha annunciato il Governo retico davanti ai media. L'iniziativa, promossa dall'UDC, prevede un controllo dell'immigrazione, affinché la Svizzera non conti più di dieci milioni di abitanti entro il 2050. Essa prevede misure restrittive già al superamento dei 9,5 milioni e, come ultima spiaggia, la rinegoziazione di accordi internazionali come la libera circolazione delle persone.

I 9,5 milioni sono «una cifra che, secondo l'Ufficio federale di statistica, nello scenario medio sarà già raggiunta nel 2031», precisa il Governo in un comunicato. Dato lo scenario demografico sfavorevole, il Cantone rischierebbe un «duplice effetto negativo»: crescita della popolazione molto più contenuta rispetto alla media nazionale e rapido invecchiamento, ha affermato il Consigliere di Stato Marcus Caduff in conferenza stampa.

Entro il 2055, il rapporto tra persone attive e pensionati peggiorerà sensibilmente. Nei Grigioni esso è attualmente pari a 40, mentre nel 2055 sarà di 60. Ciò significa che per ogni 100 persone in età lavorativa ce ne saranno 60 in età di pensionamento. Mentre in Svizzera si situava a 32 nel 2024 e sarà, secondo le previsioni, di 45 nel 2055.

«L'invecchiamento della popolazione potrebbe aumentare ancora notevolmente se l'immigrazione sarà limitata artificialmente sulla base dell'iniziativa 'No a una Svizzera da 10 milioni'», ha detto il Presidente del Governo Martin Bühler.

Rischio per mercato del lavoro

L'iniziativa desta preoccupazioni anche sul fronte del mercato del lavoro, sottolinea il Governo retico. Nei prossimi anni il Cantone non sarà più in grado di coprire fino a un posto di lavoro su quattro con la manodopera disponibile. Se il progetto venisse accettato, la situazione sarebbe aggravata da una crescente carenza di personale a livello nazionale e da una maggiore concorrenza tra regioni.

La situazione è particolarmente critica nel settore sanitario, dove quasi il 30% degli impiegati è di nazionalità straniera. Limitare l'immigrazione renderebbe più difficile garantire l'assistenza, già oggi confrontata con una carenza strutturale di personale, sottolinea il Governo.

«Dal punto di vista dell'economia, l'immigrazione è fondamentale per tre ragioni: stabilizza l'offerta di manodopera in una società che invecchia sempre di più, rafforza l'innovazione e la produttività in un'economia basata sul sapere e assicura il funzionamento dei settori che richiedono molta manodopera, in particolare nelle regioni periferiche», ha concluso Bühler.

I più letti

Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme a Marrakesh, la foto che toglie ogni dubbio
Il grande chef Redzepi lascia il Noma: dipendenti presi a pugni e abusati mentalmente
Perché era presente negli Epstein files? Gigi Hadid rompe il silenzio, ecco cos'ha risposto
La Casa Bianca lancia la sua app, con una funzione controversa. Ecco quale
Possibile carenza di benzina tra pochi giorni: quali conseguenze in Svizzera?

Altre notizie

Ecco perché. L'ex segretario del PS critica il suo partito: «Non rappresenta più la classe dei lavoratori»

Ecco perchéL'ex segretario del PS critica il suo partito: «Non rappresenta più la classe dei lavoratori»

Ecco i dati. Pernottamenti aumentati anche a febbraio in Svizzera

Ecco i datiPernottamenti aumentati anche a febbraio in Svizzera

Passi avanti. Nei Grigioni, i 16enni potrebbero presto avere diritto di voto: ecco lo stato attuale del progetto

Passi avantiNei Grigioni, i 16enni potrebbero presto avere diritto di voto: ecco lo stato attuale del progetto