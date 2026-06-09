Il grande dibattito sul nucleare, che quasi nessuno ha ascoltato. Ecco cosa è successo e perché

Consiglio Nazionale: il grande dibattito sul nucleare, che quasi nessuno ha ascoltato Banchi quasi vuoti nel grande dibattito sul nucleare: mentre il Consiglio nazionale discuteva l'iniziativa «Stop al blackout», i sostenitori dell'energia nucleare si sono fatti sentire poco. 09.06.2026

Banchi quasi vuoti nel grande dibattito sul nucleare: mentre il Consiglio nazionale discuteva l'iniziativa «Stop al blackout», i sostenitori dell'energia nucleare si sono fatti sentire poco. Senza la presenza della maggioranza dei consiglieri il Parlamento non dovrebbe essere autorizzato a continuare i dibattiti. Ma invece ... Il resoconto di blue News.

Petar Marjanović da Berna Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Il dibattito sul nucleare relativo all'iniziativa «Stop al blackout» si è tenuto ieri in Consiglio nazionale - ma nonostante la metà dei politici volesse intervenire, nemmeno un quarto era presente.

Secondo la Costituzione, avrebbero dovuto essere presenti 101 consiglieri, ma finché nessuno se ne lamenta, non si nota.

Gli stessi politici, per spiegare l'accaduto, fanno riferimento al sistema di milizia e preferiscono usare i lunghi discorsi dei colleghi per andare a cena o per portarsi avanti con il lavoro.

Ecco il resoconto, le voci raccolte e le spiegazioni fornite a blue News dai diretti interessati su quello che è accaduto lunedì alla Camera Bassa. Mostra di più

Ieri, lunedì, è iniziato nel Parlamento federale il grande dibattito sull'iniziativa popolare «Elettricità per tutti in ogni momento (stop al blackout)» lanciata dal centrodestra, che ruota attorno a una domanda chiave: la Svizzera dovrebbe abolire il divieto di costruire nuove centrali nucleari, entrato in vigore con la Strategia energetica 2050?

Un «Sì» significherebbe l'abolizione del divieto di costruire nuove centrali nucleari. È in vigore dal 2018, dopo una lezione appresa dal disastro nucleare di Fukushima ed è stata confermata dalla popolazione in votazione come parte della Strategia energetica 2050.

Pur respingendo l'iniziativa, il Consiglio federale intende affrontare la sua preoccupazione principale - l'abolizione del divieto di costruzione di centrali nucleari - con una controproposta indiretta.

blue News ha potuto constatare quanto grande sarebbe stata la maratona di discussione: 99 membri della Camera Bassa su 200 hanno annunciato un intervento individuale.

Ma prima che l'elenco degli oratori fosse completato, ci sono state già quasi tre ore di dibattito in cui i proponenti e gli oppositori, in qualità di rappresentanti dei gruppi parlamentari, si sono accusati a vicenda di conflitti di interesse e di politiche contrarie agli interessi del popolo.

File vuote nei ranghi dell'UDC e del PLR

Ciò che si è notato è che al più tardi alle 19.31, quando il Presidente del Consiglio, l'UDC friburghese Pierre-André Page, ha affrontato la lista dei 99 oratori, l'aula della Camera del Popolo si stava visibilmente svuotando.

Non perché tutti volessero assistere al «Tagesschau», al TG su RSI La 1 o al 19h30 su RTS. Secondo i singoli politici interpellati da blue News, alcuni hanno preferito usare il tempo «in modo più sensato, perché gli interventi sono comunque solo per la tribuna».

Il consigliere nazionale grigionese socialista Jon Pult è stato uno dei pochi a rimanere seduto al suo posto per quasi tutto il tempo. A un certo punto si è alzato brevemente per prendere una mela. Riguardo all'assenza degli altri consiglieri, dice: «Sono tollerante in questo senso, soprattutto perché le persone sono a cena. Ma sì, si nota che i favorevoli alle centrali nucleari del PLR e dell'UDC sono assenti».

L'impressione di Pult è stata a tratti confermata, come mostra una registrazione video. Anche Yvonne Bürgin, leader del gruppo parlamentare di centro-destra, dice: «Pure io ho notato che la sinistra era meglio rappresentata».

Lunedì sera, nell'aula del Consiglio nazionale, molti seggi non erano occupati. blue News

Rösti mostra resistenza

Se si chiede all'UDC, ad esempio, a Remy Wyssmann - anch'egli presente per gran parte della serata - i «colpevoli» sono facilmente individuabili: il PLR è «scomparso». Ma la sua risposta probabilmente non era intesa in modo del tutto serio: mentre Wyssmann scrive questo messaggio al nostro giornalista, il consigliere nazionale PLR Andri Silberschmidt è in piedi al leggio.

Tra l'altro, anche il collega di partito di Wyssmann in Consiglio federale è praticamente presente per tutto il tempo: il ministro dell'Energia Albert Rösti ha dovuto seguire d'ufficio il dibattito di un'ora - appena operato alla schiena e di ritornato da poco a Berna dopo alcune settimane in cui ha lavorato da remoto -, accanto al leggio.

La domanda sorge spontanea: com'è possibile che ciò accada in un parlamento in cui quasi tre quarti dei seggi sono vuoti?

Il Parlamento avrebbe dovuto fare una pausa

La risposta potrebbe sorprendere alcuni: in realtà non sarebbe consentito. Non c'è scritto in un'ordinanza e certamente non in una legge, ma nella stessa Costituzione federale, che recita: «I Consigli possono deliberare validamente se è presente la maggioranza dei loro membri».

Nel caso del Consiglio nazionale, ciò significa che l'aula parlamentare è «in grado di deliberare» solo se sono presenti 101 membri su 200.

Ma, come di consueto per le autorità pubbliche, tale incapacità deve essere formalmente stabilita. Questo avviene automaticamente ogni giorno all'inizio di una sessione parlamentare. O se, ad esempio, si devono decidere spese particolarmente elevate. O su richiesta di un singolo deputato.

Il che ha un interessante effetto collaterale: se nessuno vuole che venga stabilita la propria capacità di dibattere, nessuno può stabilire che il Parlamento non debba effettivamente continuare a farlo.

«Molti di noi devono lavorare durante le sessioni»

Ma nonostante ieri blue News abbia fatto notare a diversi membri della Camera Bassa i numerosi posti vuoti, nessuno ha voluto fare una richiesta del genere.

La consigliera nazionale dell'UDC Therese Schläpfer, uno dei pochi membri del centro-destra presenti in aula, comprende che un gremio quasi vuoto potrebbe causare una mancanza di comprensione all'esterno di Palazzo federale.

«Ma siamo un Parlamento di milizia e molti di noi devono lavorare anche durante le sedute. Questo non è sempre possibile in aula a causa del rumore. Inoltre, non sempre ci sono pause - oggi, ad esempio, abbiamo discusso ininterrottamente da mezzogiorno. Quando tutti possono dire qualcosa, come avviene ora in un "dibattito libero", molti usano il tempo per andare a cena fuori o per lavorare fuori dal Parlamento», dice Schläpfer.

Si riferisce alla categoria del dibattito: quando il Nazionale discute di questioni politiche, ogni punto all'ordine del giorno ha una categoria di questo tipo.

Alcuni punti vengono discussi solo per iscritto o come «dibattito breve». In un «dibattito libero» - che avviene quasi solo per le iniziative popolari - chiunque può intervenire, il che porta a liste enormi di oratori. Inoltre, i dibattiti occupano molto tempo di lavoro dei consiglieri federali.

Elevato impegno di tempo per i consiglieri federali

L'esatto ammontare è stato calcolato nella primavera di quest'anno.

Il risultato: dal 2022, il Dipartimento del Consigliere federale Albert Rösti è quello che ha dovuto dedicare più tempo (35 ore) ai «dibattiti liberi» sulle iniziative popolari.

Il Dipartimento dell'Interno, guidato dalla Consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider e dal suo predecessore Alain Berset, segue al secondo posto.

In totale, i Consiglieri federali sono stati presenti per ben 106,6 ore dal 2022.

Alla luce di questa cifra, il Consiglio federale ha dichiarato in primavera che i dibattiti sulle iniziative popolari occupano un tempo considerevole.

Ma ha sottolineato che anche per l'Esecutivo ha senso essere presente - può avvalersi del suo diritto di proporre mozioni in qualsiasi momento.

«Il Consiglio federale è aperto a qualsiasi suggerimento del Parlamento su come organizzare i negoziati del Consiglio in modo più efficiente», ha dichiarato la Cancelleria federale.