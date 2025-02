Il jet da 100 milioni del Consiglio federale è troppo grande: non entra nell'hangar

Il nuovo jet Global 7500 del Consiglio federale è più grande dei suoi predecessori e non entra negli hangar della Confederazione a Berna-Belp.

Il jet dovrà essere stazionato a Payerne per almeno due anni, con conseguenti costi di noleggio.

Oltre ai 103 milioni per il jet, ci saranno ulteriori costi per un totale di milioni per un nuovo hangar.