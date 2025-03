Il jet del Consiglio federale è soprannominato, tra le altre cose, «Taxi Ticino». sda

Nuovi dati dimostrano che il jet del Consiglio federale non viene utilizzato solo per i viaggi all'estero, ma spesso anche per i voli nazionali. Alcuni membri del Governo, in particolare, lo usano decisamente spesso. Ecco chi e per andare dove.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Il jet del Consiglio federale è stato spesso utilizzato anche per i voli nazionali, soprattutto dal ministro degli esteri Ignazio Cassis e dall'ex consigliera federale Viola Amherd.

Cassis utilizzava spesso il jet per tornare nel suo Cantone ed era soprannominato «Taxi Ticino», mentre Amherd volava spesso in Vallese.

Altri consiglieri federali, come Albert Rösti e Guy Parmelin, utilizzano il velivolo con minore frequenza. Mostra di più

Nuove statistiche mostrano la frequenza con cui il jet del Consiglio federale viene utilizzato per viaggiare all'interno della Svizzera.

Ad esempio, in autunno la consigliera federale Viola Amherd volò da Berna a San Gallo per l'inaugurazione dell'Olma, dove posò per una foto con un maialino.

Questo viaggio è stato solo uno dei 24 voli nazionali che la ministra uscente e il suo team hanno effettuato con la flotta federale lo scorso anno. Sono stati registrati anche più di una dozzina di voli in elicottero, secondo i dati di volo recentemente pubblicati e analizzati da «CH Media».

In particolare, Amherd ha volato in Vallese o è stata prelevata da quel Cantone. In totale sono documentati 14 voli tra Sion e Belp.

Il jet utilizzato anche per eventi privati

Anche il ministro degli esteri Ignazio Cassis utilizza spesso il jet per tornare nel suo Cantone, facendogli guadagnare il soprannome di «Taxi Ticino». Il 63enne, che vive vicino all'aeroporto di Agno, ha volato tra Berna e Lugano un totale di 13 volte nel 2024.

Quasi la metà dei suoi voli erano nazionali, mentre lo erano un terzo di quelli di Amherd.

Con un totale di 74 voli (compresi quelli all'estero), Cassis è quindi al primo posto in termini di utilizzo del jet del Consiglio federale, seguito da Amherd con un totale di 66 voli.

Il fatto che il ministro degli esteri trascorra molto tempo in viaggio fa parte del suo lavoro. Ma Cassis ha utilizzato l'aereo anche per eventi privati: ad esempio quando è tornato in Ticino dopo una partita di hockey su ghiaccio giocata a Friborgo.

Rösti vola raramente da casa sua a Berna

Anche gli altri consiglieri federali utilizzano l'aereo, ma con minore frequenza. Il ministro della giustizia Beat Jans ha volato 33 volte, un terzo delle quali all'interno della Svizzera. Spesso viene prelevato a Basilea, suo luogo di residenza.

I politici dell'UDC Guy Parmelin e Albert Rösti sono quelli che hanno volato di meno, rispettivamente 12 e 13 volte. Il vodese e il ministro dell'Interno Elisabeth Baume-Schneider hanno usato raramente l'elicottero per tornare a casa.

Il ministro dell'Ambiente Rösti e quella delle finanze Karin Keller-Sutter non hanno mai volato dalla loro casa a Berna. C'è da dire che il bernese vive a soli 25 minuti di auto dal Palazzo federale.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto di AI.