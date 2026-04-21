Un caccia F-35 italiano all'airshow di Axalp, nell'Oberland bernese. Se i nuovi caccia decolleranno regolarmente in Svizzera, saranno necessarie ulteriori misure di protezione dal rumore. Archivbild: sda

I nuovi caccia F-35 richiedono ulteriori misure di protezione acustica nei tre aeroporti militari di Payerne (nel Canton Vaud), Meiringen (nel Canton Berna) ed Emmen (nel Canton Lucerna). In tempo di pace, la maggior parte dei decolli e degli atterraggi è prevista a Payerne. Gli F-35 sono stazionati a Payerne e Meiringen. Ecco cosa prevede di fare la Confederazione per chi risiede nelle vicinanze dei tre aerodromi.

Hai fretta? blue News riassume per te Il jet da combattimento F-35 è più rumoroso di un F/A-18 fino a 3 decibel.

Questo ha conseguenze sulla protezione acustica intorno agli aeroporti militari di Payerne (VD), Meiringen (BE) ed Emmen (LU).

Circa 230 edifici nelle vicinanze dei campi d'aviazione dovranno essere dotati di finestre insonorizzate.

Il confronto uditivo tra F-35 e F/A-18 previsto per questa settimana a Meiringen non potrà avere luogo come previsto Mostra di più

Secondo l'Ufficio federale degli armamenti (Armasuisse), quando un caccia F-35 decolla è più rumoroso di un F/A-18 di oggi.

Nel complesso, però, i residenti che vivono vicino agli aeroporti militari non dovrebbero sopportare un rumore maggiore, poiché i nuovi jet si alzano in volo meno spesso degli F/A-18 durante l'addestramento quotidiano.

In Svizzera dal 2028

I primi F-35 arriveranno a Payerne a partire dalla metà del 2028. Il Dipartimento federale della difesa (DDPS) e Armasuisse dovranno adottare ulteriori misure di protezione dal rumore a causa dei nuovi jet, come hanno annunciato lunedì.

Le squadriglie di caccia saranno dislocate a Payerne e Meiringen. Emmen, invece, sarà la sede dell'addestramento e dei test di volo.

A Payerne sono previsti in media 4.200 movimenti di volo dell'F-35 - cioè decolli, atterraggi e manovre di decollo - su base giornaliera a partire dal 2033. I voli di addestramento sono previsti per 38 settimane all'anno.

A Meiringen sono previsti in media 2040 movimenti in 38 settimane, con un massimo di 2500. A Emmen sono previsti in media 1090 movimenti di volo in 34 settimane dell'anno, con un massimo di 1350.

Poco più della metà di tutti i movimenti di volo si svolgono a Payerne in tempo di pace.

Meno jet non significa meno voli

Meiringen deve sopportarne circa un quarto e Emmen il 13%. Un decimo di tutti i decolli e gli atterraggi avverrà all'estero, ma in caso di aumento delle tensioni o di conflitto armato, metà degli F-35 decolleranno e atterreranno da Payerne e metà da Meiringen.

Il DDPS, giova ricordarlo, ipotizza l'acquisto di 30 F-35. Per ragioni di costo, si tratta di un numero inferiore rispetto ai 36 inizialmente previsti. Ciò non ridurrà il numero di movimenti di aerei negli aeroporti militari.

Infatti, nonostante il numero inferiore, il numero di velivoli in uso operativo è più o meno lo stesso.

Il concetto di protezione dal rumore prevede di mantenere basso il numero di voli di addestramento. Di norma, per rispetto alle comunità che si trovano nelle vicinanze dei campi d'aviazione, non vengono effettuati addestramenti nei fine settimana, il lunedì mattina e il venerdì pomeriggio.

Inoltre, vengono effettuati più addestramenti con i simulatori.

Protezione dal rumore per altri 230 edifici

Nonostante gli sforzi per ridurre il numero di voli dell'F-35 rispetto al più silenzioso F/A-18, i limiti saranno superati e il Consiglio federale dovrà adottare ulteriori misure.

È prevista l'installazione di finestre insonorizzate negli edifici in cui il valore limite viene superato a causa dei nuovi jet.

Rispetto a oggi, altri 230 edifici dovranno essere equipaggiati a spese del DDPS. La maggior parte di questi si trova a Emmen.

Delle circa 200 proprietà interessate, solo una su dieci dispone già di finestre insonorizzate. Trenta proprietà ciascuna a Meiringen e Payerne devono ancora essere dotate di queste finestre.

Il DDPS coprirà i costi solo per le stanze abitate. Il numero e l'ubicazione degli edifici che necessitano di isolamento acustico sono noti grazie alle misurazioni e ai calcoli sul rumore effettuati dal Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Empa.

Mancano gli F-35 dall'Italia, rinviato il test di confronto uditivo con gli F/A-18

Da lunedì, il DDPS fornisce informazioni a Payerne, Meiringen ed Emmen sull'impiego dell'F-35 e sull'evoluzione dell'inquinamento acustico. I documenti sono a disposizione del pubblico dal 18 maggio al 17 giugno. Il pubblico può commentarli e presentare eventuali obiezioni.

Il Consiglio federale deciderà in merito alle schede degli oggetti per ciascun aerodromo. Il DDPS deciderà poi le norme operative per gli aerodromi, compresi i livelli di rumore ammissibili.

Si deciderà sulle eccezioni alle norme di protezione dal rumore, sull'obbligo di installare finestre insonorizzate e su eventuali obiezioni. Il concetto di protezione dal rumore dovrà essere attuato a partire dalla seconda metà del 2027.

Il confronto uditivo tra F-35 e F/A-18 previsto per questa settimana a Meiringen non potrà avere luogo come previsto: l'evento ha dovuto essere rinviato a tempo indeterminato perché l'Aeronautica Militare italiana non porterà in Svizzera due F-35 come previsto per motivi operativi.