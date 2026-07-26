Ticino
«Il Mattino della Domenica» non appoggerà più Claudio Zali alle Cantonali
Immagine illustrativa d'archivio.
KEYSTONE/TI-PRESS/Francesca Agosta
«Il Mattino della Domenica» non appoggerà Claudio Zali nel caso in cui l'Assemblea della Lega dei Ticinesi dovesse decidere di ricandidarlo per il Consiglio di Stato. Lo riporta, tra gli altri, la RSI, citando due articoli del domenicale.
L'editore Antonella Bignasca menziona come causa una «distanza politica». Sottolinea anche che il giornale è sempre stato favorevole all'alleanza tra Lega e UDC.
Da alcune settimane non sono più stati pubblicati i contributi di Zali sul domenicale: «Non si tratta di una coincidenza», viene specificato.
Sul caso, il giornale dice di non volersi ergere a «pubblici accusatori», ma nemmeno «avvocati d'ufficio». Afferma che nelle vicende che hanno coinvolto il consigliere di Stato sembra emergere un «medesimo approccio. Della serie ‹E qui comando io›...». Viene criticato anche il silenzio di Zali.