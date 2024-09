Un calabrone asiatico (Vespa velutina nigrithorax). Axel Heimken/dpa

Il calabrone asiatico, che è stato individuato in Svizzera, è un grande pericolo per le api. Questo perché l'insetto, non indigeno, le mangia.

Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Il calabrone asiatico è stato scoperto in due comuni svizzeri e rappresenta una minaccia per le colonie di api.

Molti apicoltori non considerano il calabrone come il problema principale, ma la situazione va comunque monitorata.

Le cattive condizioni meteorologiche della primavera hanno portato anche a una riduzione del raccolto di miele, poiché le api sono state meno attive. Mostra di più

Presto non avremo più miele? Il calabrone asiatico è stato scoperto in due comuni svizzeri e il problema è che è un gran divoratore di api. Ma non sono solo i calabroni a rendere la vita difficile a questi insetti. Anche intemperie, pidocchi e coleotteri stanno distruggendo le colonie in tutta la Svizzera.

Con una lunghezza massima di 3,2 centimetri, il calabrone asiatico (Vespa velutina) è più piccolo del calabrone europeo e si differenzia soprattutto per il suo aspetto scuro.

Mentre il corpo del calabrone europeo è giallo e la testa è rosso-bruna, quello asiatico è prevalentemente nero. Se compare nei pressi di un alveare, rappresenta un grande pericolo per le api da miele. Per rifornire di proteine la sua covata, caccia soprattutto api e cattura le sue prede anche in volo.

Due nidi di questo calabrone sono stati recentemente scoperti a Zurigo e distrutti a Rafz e Illnau in agosto.

Apicoltori locali più sorpresi che preoccupati

Gli apicoltori locali sono più sorpresi che preoccupati. Heidi Meyer, che gestisce un'azienda apistica a Wil (ZH), ed Edy Ebenwaldner di Illnau non hanno mai visto un calabrone asiatico o sentito parlare della sua presenza, come raccontano al «Landbote».

Ebenwaldner ha sentito parlare del nuovo predatore: «Ma non ho ancora preso grandi precauzioni». L'esperienza con altri nemici delle api è maggiore.

«Qualche anno fa siamo stati avvertiti del piccolo scarabeo dell'alveare, che arriva da noi dall'Italia, depone le uova nell'alveare e mangia covata, polline e miele dopo la schiusa, ma da allora non abbiamo più sentito parlare di questo parassita».

Le api devono essere protette dal calabrone, ecco come

Sono a rischio soprattutto le colonie di api deboli, mentre quelle sane e forti possono respingere gli attacchi.

Heidi Meyer, che lavora anche come consulente per l'allevamento e le aziende, ha studiato il calabrone asiatico in modo più approfondito: «Sarà quasi impossibile fermarlo. La migliore protezione contro di esso è la salute delle api». L'esperienza francese dimostra che solo le colonie già deboli possono essere spazzate via dal calabrone asiatico.

Anche Beat Jörger, presidente dell'Associazione degli apicoltori di Horgen, ritiene che misure di protezione aggiuntive siano necessarie solo in autunno, quando le colonie si riducono.

Consiglia di ridurre le dimensioni del foro d'ingresso del nido d'api per evitare che i calabroni vi entrino.

Quest'anno il raccolto di miele è stato scarso

Per molti apicoltori, tuttavia, il problema principale non è il calabrone asiatico, ma il cosiddetto miele di melezitosi, noto anche come miele di cemento.

Questo si verifica quando il cosiddetto nettare degli Dei contiene un'alta percentuale di triplo zucchero melezitosio e si indurisce nel favo.

Il problema è particolarmente accentuato nelle foreste di abeti rossi, poiché la cocciniglia del frullino di questa pianta espelle la melata, che le api raccolgono. Quest'anno, questo problema ha compromesso gravemente il raccolto di miele.

Inoltre, molti apicoltori hanno dovuto fare i conti anche con le cattive condizioni meteorologiche della primavera. Ciò significa che le api hanno volato meno e si sono nascoste nei loro nidi. Il risultato è stato un raccolto di miele inferiore alla media: alcuni apicoltori sono riusciti a raccogliere solo un terzo della quantità abituale.