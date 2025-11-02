Contro il Consiglio federaleMilionario svizzero sfida TikTok & Co: «Si devono assumere le responsabilità dei contenuti»
Helene Laube
2.11.2025
Le misure annunciate mercoledì dal Consiglio federale contro la disinformazione e l'estremismo su TikTok e altre piattaforme simili non sono sufficienti per Guido Fluri. Il multimilionario sta progettando un'iniziativa popolare per costringere i social media ad assumersi maggiori responsabilità per i contenuti.
L'imprenditore Guido Fluri vuole lanciare una propria iniziativa contro la disinformazione e l'estremismo, secondo quanto riportato dal Tages Anzeiger. Le misure annunciate mercoledì dal Consiglio federale contro le multinazionali della tecnologia non sono sufficienti per il milionario, che è uno dei 300 uomini più ricchi in Svizzera.
La sua iniziativa vorrebbe imporre alle piattaforme un obbligo più forte di assumersi la responsabilità dei contenuti, analogamente a quanto avviene per i media tradizionali.
L'intenzione è di presentare il testo alla Cancelleria federale entro la fine dell'anno. Dopodiché, le 100'000 firme necessarie dovrebbero essere raccolte rapidamente. Fluri vuole «attuare tutte le misure necessarie» per rendere la sua «iniziativa Internet» un successo.
Il Consiglio federale propone che le «Big Tech» come Facebook, X, Tiktok e Google offrano in futuro agli utenti una procedura che consenta loro di segnalare facilmente alcuni contenuti sospetti di illegalità.
Ha sottoposto a consultazione la Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca, con un anno e mezzo di ritardo rispetto a quanto inizialmente annunciato.