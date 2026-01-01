  1. Clienti privati
Tragedia a Crans-Montana Il mondo intero rimane con il fiato sospeso. Pure i media internazionali attendono aggiornamenti dal Vallese

bfi

1.1.2026

pLa località turistica a respiro internazionale di Crans-Montana, in Vallese, si è svegliata nell'anno nuovo scossa da una tragedia di proporzioni non ancora 
KEYSTONE

L'incendio avvenuto nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana durante la notte di Capodanno sta sconvolgendo il Vallese e la Svizzera tutta. Ma non solo. L'internazionalità della località turistica vallesana ha attirato su di sé l'attenzione del mondo intero. 

Igor Sertori

01.01.2026, 12:10

01.01.2026, 12:11

Tragedia. Inferno a Crans-Montana: «decine di persone presunte morte». «L'identificazione richiederà tempo»

TragediaInferno a Crans-Montana: «decine di persone presunte morte». «L'identificazione richiederà tempo»

Data la gravità degli eventi il governo vallesano ha deciso di dichiarare la situazione particolare, come ha precisato il consigliere di Stato responsabile della sicurezza, Stéphane Ganzer in occasione della conferenza stampa straordinaria di questa mattina.

Quest'ultimo ha aggiunto che le vittime provengono da diversi paesi. «Abbiamo anche una componente internazionale che avrà un peso», ha spiegato. Alcune persone sono arrivate a Crans-Montana da molto lontano per festeggiare Capodanno. «Questo solleverà sicuramente alcune questioni diplomatiche», ha sottolineato.

I maggiori media internazionali pubblicano in prima pagina le immagini di Crans-Montana.

Non si conosce ancora l'identità dei deceduti. Il mondo rimane con il fiato sospeso.

France 24 (Francia): «Diverse decine» i presunti morti dopo l'incendio nel bar di un resort svizzero durante le celebrazioni di Capodanno.

CNN (USA): Secondo le autorità presumibilmente decine di morti e circa 100 feriti nel grave incendio durante il party di Capodanno in un bar della località sciistica svizzero di Crans-Montana.

Der Spiegel (Germania): In un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana durante il Capodanno c'è stata presumibilmente un'esplosione. Diverse persone sono rimaste uccise. 

BBC (Inghilterra): Diverse dozzine di persone sono presumibilmente state uccise da un rogo in un bar di una località sciistica svizzera, dicono le autorità.

