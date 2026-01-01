Il mondo intero rimane con il fiato sospeso. Pure i media internazionali attendono aggiornamenti dal Vallese

pLa località turistica a respiro internazionale di Crans-Montana, in Vallese, si è svegliata nell'anno nuovo scossa da una tragedia di proporzioni non ancora KEYSTONE

L'incendio avvenuto nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana durante la notte di Capodanno sta sconvolgendo il Vallese e la Svizzera tutta. Ma non solo. L'internazionalità della località turistica vallesana ha attirato su di sé l'attenzione del mondo intero.

Data la gravità degli eventi il governo vallesano ha deciso di dichiarare la situazione particolare, come ha precisato il consigliere di Stato responsabile della sicurezza, Stéphane Ganzer in occasione della conferenza stampa straordinaria di questa mattina.

Quest'ultimo ha aggiunto che le vittime provengono da diversi paesi. «Abbiamo anche una componente internazionale che avrà un peso», ha spiegato. Alcune persone sono arrivate a Crans-Montana da molto lontano per festeggiare Capodanno. «Questo solleverà sicuramente alcune questioni diplomatiche», ha sottolineato.

I maggiori media internazionali pubblicano in prima pagina le immagini di Crans-Montana.

Non si conosce ancora l'identità dei deceduti. Il mondo rimane con il fiato sospeso.

Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: “Quaranta morti e cento feriti”. La Farnesina: “Vittime non identificabili per le gravi ustioni” https://t.co/Y0L3xcDtrk — Repubblica (@repubblica) January 1, 2026

France 24 (Francia): «Diverse decine» i presunti morti dopo l'incendio nel bar di un resort svizzero durante le celebrazioni di Capodanno.

'Several tens' presumed dead after deadly fire ravages Swiss resort bar's New Year celebration

➡️ https://t.co/g9uAiMj6DX pic.twitter.com/rpq7JJla5y — FRANCE 24 (@FRANCE24) January 1, 2026

CNN (USA): Secondo le autorità presumibilmente decine di morti e circa 100 feriti nel grave incendio durante il party di Capodanno in un bar della località sciistica svizzero di Crans-Montana.

Dozens presumed dead and about 100 injured in serious fire at new year party in bar at Swiss ski resort of Crans-Montana, authorities say.



Follow live updates. https://t.co/g0eBMivWVi — CNN International (@cnni) January 1, 2026

Der Spiegel (Germania): In un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana durante il Capodanno c'è stata presumibilmente un'esplosione. Diverse persone sono rimaste uccise.

In einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana kam es in der Silvesternacht offenbar zu einer Explosion. Dabei wurden mehrere Menschen getötet. https://t.co/O1Pf1VyKh9 — DER SPIEGEL (@derspiegel) January 1, 2026

BBC (Inghilterra): Diverse dozzine di persone sono presumibilmente state uccise da un rogo in un bar di una località sciistica svizzera, dicono le autorità.