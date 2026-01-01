Il mondo intero rimane con il fiato sospeso. Pure i media internazionali attendono aggiornamenti dal Vallese

Tragedia a Crans-MontanaIl mondo intero rimane con il fiato sospeso. Pure i media internazionali attendono aggiornamenti dal Vallese
1.1.2026
L'incendio avvenuto nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana durante la notte di Capodanno sta sconvolgendo il Vallese e la Svizzera tutta. Ma non solo. L'internazionalità della località turistica vallesana ha attirato su di sé l'attenzione del mondo intero.
Data la gravità degli eventi il governo vallesano ha deciso di dichiarare la situazione particolare, come ha precisato il consigliere di Stato responsabile della sicurezza, Stéphane Ganzer in occasione della conferenza stampa straordinaria di questa mattina.
Quest'ultimo ha aggiunto che le vittime provengono da diversi paesi. «Abbiamo anche una componente internazionale che avrà un peso», ha spiegato. Alcune persone sono arrivate a Crans-Montana da molto lontano per festeggiare Capodanno. «Questo solleverà sicuramente alcune questioni diplomatiche», ha sottolineato.
I maggiori media internazionali pubblicano in prima pagina le immagini di Crans-Montana.
Non si conosce ancora l'identità dei deceduti. Il mondo rimane con il fiato sospeso.
