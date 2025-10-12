  1. Clienti privati
Il responsabile del Dipartimento sicurezza «Il movimento Antifa va dichiarato illegale in Svizzera»

SDA

12.10.2025 - 18:00

Il movimento è regolarmente al centro dell'attenzione.
Il movimento è regolarmente al centro dell'attenzione.
Keystone

Basta con la violenza di estrema sinistra, il movimento Antifa deve essere dichiarato illegale. Lo sostiene Philippe Müller, consigliere di stato a Berna e responsabile del Dipartimento sicurezza, all'indomani dei disordini avvenuti durante la manifestazione pro-Palestina di ieri nella città federale.

Keystone-SDA

12.10.2025, 18:00

12.10.2025, 18:23

In dichiarazioni rilasciate a Keystone-Ats il politico PLR chiede che su Antifa – rete di militanti di sinistra radicale che si identificano nella cosiddetta azione antifascista, opponendosi all'estrema destra e praticando attivismo contro razzismo, sessismo e discriminazione sociale – venga effettuata una verifica da parte del Servizio delle attività informative della Confederazione.

La proibizione servirebbe non da ultimo per proteggere le forze di polizia, che sono state nuovamente oggetto di massicci attacchi.

«Qualificarlo come delitto»

Gli agenti hanno invitato più volte i dimostranti a disperdersi, ricorda il 62enne: alcuni hanno obbedito, ma molti hanno ignorato l'ingiunzione. Oggi questo atteggiamento rappresenta solo una contravvenzione, punibile con una multa: dovrebbe invece essere qualificato come delitto, afferma l'esperto con doppia laurea, in agronomia e in giurisprudenza.

Sarebbe così possibile trattenere per più di 24 ore i facinorosi che partecipano a manifestazioni non autorizzate e metterli in carcere preventivo, se sussiste il sospetto di reato.

Alla manifestazione sono stati notati anche bambini piccoli e persino neonati: secondo Müller quello dei loro genitori è un comportamento irresponsabile che andrebbe segnalato alle ARP, le autorità regionali di protezione.

