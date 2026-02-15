L'entrata del bar «Le Constellation», immagine d'archivio. KEYSTONE

Stando alla RTS giä nel 2023 Nicolas Féraud, sindaco della località turistica vallesana in cui si è consumato il dramma del bar «Le Constellation», in cui sono morte 41 persone, era a conoscenza di disfunzioni nei servizi comunali, e soprattutto nei controlli sugli esercizi pubblici. Il Municipio ha rifiutato alla RTS di prendere posizione su tali affermazioni.

Nel 2023 il Municipio di Crans-Montana, nel quale erano già in carica il sindaco Nicolas Féraud e la vicesindaca Nicole Clivaz, è venuto a conoscenza di disfunzioni all'interno dei servizi comunali.

Lo rivelano i giornalisti della trasmissione della RTS «Mise au Point», che sono riusciti consultare un audit interno realizzato nel 2023, nonostante il Comune ha rifiutato loro l’accesso.

Il contenuto del documento visionato dalla RTS rivela che, nel 2023, i membri dell’Esecutivo comunale erano informati di disfunzioni nei servizi comunali, in particolare quello incaricato dei controlli antincendio degli esercizi pubblici.

Documento conosciuto solo da poche di persone

Il fascicolo, intitolato «Sintesi di un audit sommario sul modo di funzionamento del Comune di Crans-Montana in termini di management, organizzazione e comunicazione», è datato 31 agosto 2023.

Stando alla RTS questo documento non c'è nel dossier giudiziario del Ministero pubblico vallesano. Inoltre, finora nessun avvocato delle vittime vi ha avuto accesso e l’intero rapporto con i suoi allegati non è stato sequestrato.

Questo documento confidenziale è noto unicamente ai sette membri dell’esecutivo comunale e ai capi servizio.

Persone non assunte in base alle competenze, ma al colore politico?

L’audit mette in luce problemi di gestione del personale. Evoca infatti «casi disciplinari non gestiti o ignorati», come pure «rifiuti di incarico» da parte di alcuni collaboratori.

Messo sotto accusa pure il processo di reclutamento: non si baserebbe sulle competenze dei candidati e dei dipendenti in servizio, ma sulle loro relazioni personali e politiche.

Tra le raccomandazioni evocate, stando alla RTS, si può leggere: «Aiutare i capi servizio nella gestione del personale con un sostegno HR neutro (...) senza influenza politica e storica» (HR sta per Risorse umane, ndt.)

Si suggerisce poi di «rimettere ordine nei casi disciplinari». Inoltre:«Le descrizioni delle mansioni non sono aggiornate o non riflettono la realtà sul campo».

Mancano le risorse, soprattutto nel settore dei controlli

L’audit segnala anche una mancanza di mezzi: «Le risorse, il personale e il tempo a disposizione rispetto alle missioni attese (dai capi servizio) sono inadeguati. (...) Questa situazione genera un sovraccarico di lavoro in alcuni servizi (...) e ritardi nelle scadenze».

La problematica riguarda direttamente il servizio incaricato dei controlli antincendio, incapace di eseguire l’insieme dei controlli annuali delle centinaia di esercizi pubblici del comune e delle numerose manifestazioni da mettere in sicurezza.

Il Comune ha fatto poco, malgrado un patrimonio milionario

I giornalisti della RTS sottolineano come questa mancanza di mezzi è sorprendente in un Comune come Crans-Montana, il cui bilancio comunale indica un patrimonio che ammonta a quasi 155 milioni di franchi.

L’audit è stato consegnato al Municipio di Crans-Montana il 31 ottobre 2023. Secondo diverse fonti anonime, il Comune ha applicato solo molto marginalmente le misure correttive suggerite, in particolare all’interno del servizio della sicurezza pubblica, responsabile dei controlli antincendio.

Il capo di questo servizio dell’epoca, titolare di un brevetto federale in materia di controllo antincendio, ha lasciato il suo posto poco dopo per ragioni familiari.

È stato sostituito da una persona che non disponeva, all'epoca, dello stesso brevetto federale AIPA.

La squadra composta da tre persone e una segretaria nel 2023, è passata a quattro per alcuni mesi nel 2025, prima di tornare a tre a fine anno, secondo gli archivi del sito ufficiale del Comune consultati dalla RTS.

Il Municipio non rilascia interviste

Contattato dalla RTS, il Municipio della nota località turistica vallesana ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Il Comune di Crans-Montana non commenta quanto rientra nella procedura in corso. Di conseguenza per il momento non viene concessa alcuna intervista.».

«Il Comune di Crans-Montana collabora con le autorità giudiziarie per permettere loro di stabilire i fatti e determinare le responsabilità. Nell’ipotesi in cui la responsabilità del Comune sia coinvolta, questa sarà assunta».