Il nuovo jet Bombardier Global 7500 del Consiglio federale sarà fuori servizio fino alla fine di ottobre per essere dotato di un sistema di autoprotezione.

Ci sono già stati problemi tecnici, tra cui un incidente al decollo in Turchia e discussioni sulle dimensioni dell'hangar di Berna-Belp.

Nonostante il problema, il Governo ha ancora a disposizione altri due velivoli come alternativa per viaggiare in aereo.