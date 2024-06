Il pagamento della 13esima AVS nasconde alcune insidie

Elisabeth Baume-Schneider e il Consiglio federale vogliono pagare la tredicesima pensione AVS a partire da dicembre 2026. Keystone

A partire dal 2026, a dicembre i pensionati riceveranno la tredicesima AVS. Per risparmiare, il Consiglio federale ricorre però ad alcune misure.

dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te A partire dal 2026 il Governo intende versare la tredicesima pensione AVS a dicembre.

Tuttavia, chi morirà prima della data del versamento perderà il diritto alla «tredicesima».

Questo è particolarmente importante per gli eredi. Mostra di più

Sono passati tre mesi da quando il popolo ha approvato l'iniziativa per la tredicesima AVS. Sarà erogata per la prima volta nel 2026, come proposto da Elisabeth Baume-Schneider nel processo di consultazione. I pensionati riceveranno il supplemento ogni dicembre.

E fin qui tutto bene. Ma il pagamento una tantum sembra presentare delle insidie, come riportato dal «Blick».

Il motivo? Chi muore prima del pagamento non avrà nulla. Il disegno di legge stabilisce che solo coloro che hanno diritto alla tredicesima AVS in quel momento, a dicembre, la riceveranno.

«I beneficiari di rendite di vecchiaia che muoiono tra gennaio e novembre non hanno diritto a una rendita a dicembre e quindi nemmeno alla tredicesima», scrive il Consiglio federale.

La situazione è complicata anche in caso di decesso a dicembre: se qualcuno muore un giorno prima del versamento, il diritto decade. In questo caso, il denaro viene chiesto indietro, spiega Markus Binder dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) al «Blick».

Tutto ciò è particolarmente importante per gli eredi. Tuttavia, se il decesso avviene lo stesso giorno del pagamento, il denaro rimane sul conto del defunto.

Possibile disparità di trattamento

Esistono differenze cantonali per quanto riguarda il momento del pagamento. Le casse di compensazione devono trasferire l'AVS entro il 20 del mese, prima di allora c'è un margine di manovra. È quindi possibile che si verifichi una certa disparità di trattamento.

Il Governo lo ammette: l'obiettivo del Consiglio federale è quello di migliorare la situazione finanziaria dei pensionati e di consentire loro di coprire meglio i propri bisogni primari. Non è quello di migliorare la situazione finanziaria degli eredi.

Inoltre, è prevista l'applicazione di una regola pro rata nell'anno del pensionamento: ad esempio, chi lavora fino a luglio nell'anno in cui va in pensione, a dicembre riceverà solo la metà della tredicesima AVS.

Il pagamento una tantum è soprattutto un modo per la Confederazione e l'AVS di risparmiare. «Si stima che ridurrà i costi di circa 135 milioni di franchi all'anno», ha dichiarato Binder al Blick.

La proposta ha buone possibilità

I promotori non sembrano essere infastiditi dalla normativa speciale. «Per noi non è necessario che gli eredi abbiano diritto retroattivamente alla tredicesima», ha dichiarato Gabriela Medici, segretaria centrale della Federazione svizzera dei sindacati.

Anche la co-presidente del Partito socialista Mattea Meyer sostiene la soluzione. Per il suo partito è fondamentale che il potere d'acquisto dei pensionati venga rafforzato.

La proposta di Elisabeth Baume-Schneider dovrebbe quindi avere buone possibilità in Parlamento, nonostante la possibile disparità di trattamento verso gli eredi.