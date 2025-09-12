Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS

Anche per carri armati e obiciParco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS
Gabriela Beck
12.9.2025
L'Esercito svizzero è alle prese con un problema enorme: il suo parco veicoli è talmente obsoleto che i militari non riescono più a far fronte ai numerosi guasti. Dal prossimo anno dovrà intervenire il TCS, il servizio privato del soccorso stradale.
Redazione blue News
12.09.2025, 06:01
12.09.2025, 08:03
Hai fretta? blue News riassume per te
Il parco veicoli dell'Esercito svizzero è obsoleto.
I guasti sono così frequenti che le truppe non possono più occuparsene da sole.
A partire dal 2026, il TCS fornirà, tra l'altro, un servizio di assistenza ai guasti per tutti i veicoli militari, dagli autocarri ai veicoli corazzati per il trasporto di personale, per un costo di 6,5 milioni di franchi.
Molti dei circa 34.000 veicoli dell'Esercito svizzero sono considerati obsoleti e alcuni ricordano più che altro degli oggetti d'antiquariato su ruote... sempre che siano ancora su ruote.
Poiché migliaia di mezzi militari hanno guasti di continuo, i servizi privati di soccorso stradale come il TCS stanno prendendo il sopravvento per degli interventi su furgoni e veicoli corazzati per il trasporto di personale, scrive il «Blick».
Ruggine, danni al cambio e problemi tecnici paralizzano regolarmente le operazioni militari.
Il ministro della Difesa Martin Pfister ha risposto con una soluzione d'emergenza: l'Ufficio federale degli armamenti Armasuisse ha commissionato un servizio di soccorso esterno.
Per 6,5 milioni di franchi, tre società - il Centro Servizi Svizzero DLC, il Soccorso Stradale Wolfi SA e il Touring Club Suisse (TCS) - forniranno assistenza per l'intera flotta, compresi i veicoli corazzati e gli obici semoventi.
I contratti sono validi dal 2026 fino almeno alla fine del 2030.
Alcuni interventi già fatti dal 2019
La pratica non è del tutto nuova. I soccorritori privati intervengono per conto dell'Esercito dal 2019.
In cinque anni, hanno registrato quasi 3.800 missioni: da pneumatici sgonfi a veicoli cingolati danneggiati.
Ci sono stati anche il recupero di due obici semoventi dopo un incidente autostradale e di un veicolo da combattimento di fanteria M113 precipitato nell'Aare vicino a Uttigen nel 2024 e che ha dovuto essere ripescato dal fiume.
Tutto ciò è costato al contribuente «circa 3.594.376 franchi», scrive Armasuisse.
Una cosa è chiara: il bisogno di aiuto esterno è destinato ad aumentare ulteriormente. Dopo tutto, come anche noi, i carri armati dell'Esercito non ringiovaniscono.