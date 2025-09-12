Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS

Il Consigliere federale Martin Pfister posa con i soldati svizzeri davanti a un veicolo da combattimento di fanteria 2000 durante la prova di truppe TRIAS 25 dell'Esercito svizzero, giovedì 1° maggio 2025 (archivio) KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

L'Esercito svizzero è alle prese con un problema enorme: il suo parco veicoli è talmente obsoleto che i militari non riescono più a far fronte ai numerosi guasti. Dal prossimo anno dovrà intervenire il TCS, il servizio privato del soccorso stradale.

Redazione blue News Gabriela Beck

Molti dei circa 34.000 veicoli dell'Esercito svizzero sono considerati obsoleti e alcuni ricordano più che altro degli oggetti d'antiquariato su ruote... sempre che siano ancora su ruote.

Poiché migliaia di mezzi militari hanno guasti di continuo, i servizi privati di soccorso stradale come il TCS stanno prendendo il sopravvento per degli interventi su furgoni e veicoli corazzati per il trasporto di personale, scrive il «Blick».

Ruggine, danni al cambio e problemi tecnici paralizzano regolarmente le operazioni militari.

Il ministro della Difesa Martin Pfister ha risposto con una soluzione d'emergenza: l'Ufficio federale degli armamenti Armasuisse ha commissionato un servizio di soccorso esterno.

Per 6,5 milioni di franchi, tre società - il Centro Servizi Svizzero DLC, il Soccorso Stradale Wolfi SA e il Touring Club Suisse (TCS) - forniranno assistenza per l'intera flotta, compresi i veicoli corazzati e gli obici semoventi.

I contratti sono validi dal 2026 fino almeno alla fine del 2030.

Alcuni interventi già fatti dal 2019

La pratica non è del tutto nuova. I soccorritori privati intervengono per conto dell'Esercito dal 2019.

In cinque anni, hanno registrato quasi 3.800 missioni: da pneumatici sgonfi a veicoli cingolati danneggiati.

Ci sono stati anche il recupero di due obici semoventi dopo un incidente autostradale e di un veicolo da combattimento di fanteria M113 precipitato nell'Aare vicino a Uttigen nel 2024 e che ha dovuto essere ripescato dal fiume.

Tutto ciò è costato al contribuente «circa 3.594.376 franchi», scrive Armasuisse.

Una cosa è chiara: il bisogno di aiuto esterno è destinato ad aumentare ulteriormente. Dopo tutto, come anche noi, i carri armati dell'Esercito non ringiovaniscono.