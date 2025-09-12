  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Anche per carri armati e obici Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS

Gabriela Beck

12.9.2025

Il Consigliere federale Martin Pfister posa con i soldati svizzeri davanti a un veicolo da combattimento di fanteria 2000 durante la prova di truppe TRIAS 25 dell'Esercito svizzero, giovedì 1° maggio 2025 (archivio)
Il Consigliere federale Martin Pfister posa con i soldati svizzeri davanti a un veicolo da combattimento di fanteria 2000 durante la prova di truppe TRIAS 25 dell'Esercito svizzero, giovedì 1° maggio 2025 (archivio)
KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

L'Esercito svizzero è alle prese con un problema enorme: il suo parco veicoli è talmente obsoleto che i militari non riescono più a far fronte ai numerosi guasti. Dal prossimo anno dovrà intervenire il TCS, il servizio privato del soccorso stradale.

Redazione blue News

12.09.2025, 06:01

12.09.2025, 08:03

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il parco veicoli dell'Esercito svizzero è obsoleto.
  • I guasti sono così frequenti che le truppe non possono più occuparsene da sole.
  • A partire dal 2026, il TCS fornirà, tra l'altro, un servizio di assistenza ai guasti per tutti i veicoli militari, dagli autocarri ai veicoli corazzati per il trasporto di personale, per un costo di 6,5 milioni di franchi.
Mostra di più

Molti dei circa 34.000 veicoli dell'Esercito svizzero sono considerati obsoleti e alcuni ricordano più che altro degli oggetti d'antiquariato su ruote... sempre che siano ancora su ruote.

Poiché migliaia di mezzi militari hanno guasti di continuo, i servizi privati di soccorso stradale come il TCS stanno prendendo il sopravvento per degli interventi su furgoni e veicoli corazzati per il trasporto di personale, scrive il «Blick».

Ruggine, danni al cambio e problemi tecnici paralizzano regolarmente le operazioni militari.

Il ministro della Difesa Martin Pfister ha risposto con una soluzione d'emergenza: l'Ufficio federale degli armamenti Armasuisse ha commissionato un servizio di soccorso esterno.

Per 6,5 milioni di franchi, tre società - il Centro Servizi Svizzero DLC, il Soccorso Stradale Wolfi SA e il Touring Club Suisse (TCS) - forniranno assistenza per l'intera flotta, compresi i veicoli corazzati e gli obici semoventi.

I contratti sono validi dal 2026 fino almeno alla fine del 2030.

Alcuni interventi già fatti dal 2019

La pratica non è del tutto nuova. I soccorritori privati intervengono per conto dell'Esercito dal 2019.

In cinque anni, hanno registrato quasi 3.800 missioni: da pneumatici sgonfi a veicoli cingolati danneggiati.

Ci sono stati anche il recupero di due obici semoventi dopo un incidente autostradale e di un veicolo da combattimento di fanteria M113 precipitato nell'Aare vicino a Uttigen nel 2024 e che ha dovuto essere ripescato dal fiume.

Tutto ciò è costato al contribuente «circa 3.594.376 franchi», scrive Armasuisse.

Una cosa è chiara: il bisogno di aiuto esterno è destinato ad aumentare ulteriormente. Dopo tutto, come anche noi, i carri armati dell'Esercito non ringiovaniscono.

I più letti

A Chicago la gente ha paura: «Quello che Trump sta facendo è spaventoso»
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS
Diverse persone in ospedale per overdose di vitamina D nelle Isole Baleari, ecco come mai
L'esercito di Kiev usa i russi accerchiati come esca

Altre notizie

Svizzera. Verso una piattaforma digitale per i dati AVS e AI

SvizzeraVerso una piattaforma digitale per i dati AVS e AI

Svizzera. Voci critiche sulle misure annunciate per aumentare la sicurezza del trasporto merci

SvizzeraVoci critiche sulle misure annunciate per aumentare la sicurezza del trasporto merci

Svizzera. 64 milioni di franchi per rafforzare la lotta ad AIDS, malaria e tubercolosi

Svizzera64 milioni di franchi per rafforzare la lotta ad AIDS, malaria e tubercolosi