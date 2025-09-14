Nessuno se n'è accorto nel 2004. KEYSTONE

A volte il grande simbolismo sta nel più piccolo dettaglio. Una correzione del Consiglio federale fa capire quanto la Svizzera prenda sul serio il suo multilinguismo.

Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Da decenni, nella sala del Consiglio nazionale tutto segue un rigido sistema di votazione, digitalizzato fin nei minimi dettagli.

Ma per anni, in questo sistema si è nascosto un errore poco appariscente che quasi nessuno ha notato.

Ora la situazione è cambiata, per la soddisfazione id tutti. Mostra di più

A volte sono le piccole cose a mettere a dura prova la vita quotidiana.

O almeno così si potrebbe pensare.

La storia che segue dimostra il contrario. Si tratta delle migliaia di votazioni che si svolgono ogni anno nell'aula del Consiglio nazionale. Seguono sempre lo stesso schema: il o la Presidente della Camera Bassa spiega cosa si sta votando e cosa significa «sì» o «no».

Il o la Presidente avvia la procedura premendo un pulsante. Per qualche secondo, i consiglieri nazionali possono premere uno dei quattro pulsanti che si trovano ai loro posti.

Ogni pressione di un pulsante innesca una catena di processi digitali: da un lato, la decisione viene registrata nel protocollo di voto, da cui viene generato e archiviato automaticamente un file PDF. Dall'altro, i voti appaiono immediatamente sui due schermi della sala.

Un grafico semicircolare si riempie di secondo in secondo fino a lampeggiare, segnalando che la votazione sta per concludersi.

Alla fine, il risultato appare a grandi lettere: quanti hanno votato a favore, quanti contro, quanti si sono astenuti?

Questo sofisticato sistema funziona dal 1994 - più di cinquemila volte per ogni mandato di un membro del Consiglio nazionale.

Ecco come appariva nel 2002 con schermi molto vecchi. KEYSTONE

I deputati guardavano lo schermo migliaia di volte nella speranza di vincere.

Solo una cosa quasi nessuno notava: un refuso.

La parola italiana per «sì» non si scrive con un punto sulla i, ma con un trattino - l'accento, ovviamente, indica che la sillaba deve essere enfatizzata.

Ma nessuno sembrava farci caso, o almeno nessuno si lamentava.

La situazione è cambiata nel giugno 2024, quando Anna Riva, giornalista della RSI e copresidente dell'Associazione dei giornalisti del Parlamento federale, ha segnalato l'errore al segretario generale dell'Assemblea federale.

Il semicerchio con i tanti puntini viene spesso fotografato per i social media. KEYSTONE

Le sue preoccupazioni sono state prese sul serio. Prima delle vacanze estive, è stato deciso chi avrebbe dovuto effettuare la correzione: un diplomatico parlamentare, «Capo area Affari internazionali» e lui stesso di madrelingua italiana.

Non è solo il capo dell'area affari internazionali, ma anche del dipartimento traduzioni. Lì ha trovato il responsabile del servizio tecnico, che ha prontamente attuato il cambiamento.

Nel settembre 2024, anche il Ticino ne ha preso atto. Il Forum «per la Svizzera italiana» ha celebrato la correzione sul suo sito web come un «piccolo ma significativo passo nella difesa del multilinguismo».

E i lettori particolarmente attenti se ne saranno accorti: Con "Gea" e "Na", la Svizzera romancia è ora rappresentata anche sullo schermo.

Lo schermo dal 2020, con "Gea" ma senza il trattino accanto al "Si". KEYSTONE

A differenza del cambiamento italiano, l'adattamento per il romancio è stato più solenne. Martin Candinas, membro del Consiglio nazionale del Centro retico, ricorda: «Circa sette anni fa, Anton Derungs, ex presidente di circoscrizione della Val Lumnezia, si mise in contatto con me e mi disse: non può essere che la lingua retoromanza manchi dallo schermo!».

Anche lui ha pensato la stessa cosa: «Non può essere». Ha contattato immediatamente i servizi parlamentari e li ha informati che non c'era «nessuna ragione sensata» per la mancanza di «Gea».

Candinas sottolinea di non essere stato «la forza trainante» della proposta. «È arrivata dal popolo», chiarisce. I servizi parlamentari hanno accolto favorevolmente la proposta, poiché era stato previsto di apportare modifiche agli schermi nell'estate successiva.

Una volta effettuate le modifiche, Derungs è stato invitato da Candinas al Parlamento federale. In quell'occasione, l'ex presidente del distretto ha spiegato perché l'adeguamento era così importante per lui: «Abbiamo dovuto lottare molto perché il romancio fosse riconosciuto come quarta lingua nazionale».

Avviso di trasparenza: l'autore di questo articolo è membro del consiglio direttivo dell'Associazione dei giornalisti del Parlamento federale insieme ad Anna Riva.