Sul podio Il passaporto svizzero è ora uno dei più potenti al mondo, ecco perché

Sven Ziegler

15.1.2026

Il passaporto svizzero è ora uno dei più potenti al mondo.
Il passaporto svizzero è ora uno dei più potenti al mondo.
sda

Il passaporto svizzero ha raggiunto una storica posizione in classifica. Nell'ultimo «Henley Passport Index», la Confederazione si piazza infatti per la prima volta tra quelle che ha uno dei documenti più potenti al mondo.

Sven Ziegler

15.01.2026, 19:24

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nel 2026 il passaporto svizzero si posiziona per la prima volta al terzo posto dell'«Henley Passport Index».
  • Il documento personale elvetico consente di viaggiare senza visto in 186 Paesi.
  • Il miglioramento della posizione in classifica è dovuto principalmente al fatto che altri Paesi hanno perso in libertà di viaggio.
Mostra di più

Il passaporto svizzero non si era mai piazzato così in alto in classifica.

Nell'«Henley Passport Index» del 2026, il documento personale di chi ha nazionalità elvetica ha conquistato per la prima volta un posto sul podio, diventando così ufficialmente uno dei tre che permette maggiormente di viaggiare per il mondo.

Il passaporto svizzero si piazza ora in terza posizione
Il passaporto svizzero si piazza ora in terza posizione
www.henleyglobal.com/passport-index

Da 20 anni, la classifica internazionale valuta i passaporti in base al numero di Paesi in cui i titolari possono entrare senza visto. Sono stati presi in considerazione 199 passaporti e 224 destinazioni in tutto il mondo.

Singapore è ancora una volta in cima alla classifica: con il documento personale del Paese asiatico è possibile entrare senza visto in ben 192 altre Nazioni. Giappone e Corea del Sud condividono il secondo posto con 188 destinazioni ciascuno.

Cinque Paesi seguono al terzo posto: Danimarca, Lussemburgo, Spagna, Svezia e, appunto, Svizzera.

Ingresso più facile in diversi Paesi

Con il passaporto elvetico è attualmente possibile viaggiare in 186 Paesi senza visto o con uno ricevuto all'arrivo. È interessante notare che la Svizzera non ha aumentato la libertà di viaggiare, ma l'anno scorso la cifra era di 190 Paesi.

Il miglioramento in classifica è invece dovuto al fatto che altri Paesi hanno perso la possibilità di viaggiare senza visto.

I cittadini svizzeri devono ora richiedere il visto per recarsi in Paesi come Mauritania, Burkina Faso, Pakistan, Iraq, Myanmar e Somalia. Allo stesso tempo, ci sono state anche alcune agevolazioni: in Sierra Leone è ora sufficiente un visto all'arrivo e in Vietnam non è invece proprio più necessario averlo.

La classifica evidenzia anche le differenze globali. In fondo alla lista ci sono Paesi con libertà di viaggio fortemente limitate. In coda ci sono Afghanistan, Siria e Iraq.

Altri Paesi, invece, sono migliorati nel corso degli anni. Particolarmente sorprendente è l'ascesa degli Emirati Arabi Uniti, che hanno scalato più di 50 posizioni rispetto alla prima edizione della classifica.

