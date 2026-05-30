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Grigioni Il Passo più alto della Svizzera compie 125 anni

SDA

30.5.2026 - 12:05

GR: il Passo più alto della Svizzera compie 125 anni – Gallery
GR: il Passo più alto della Svizzera compie 125 anni – Gallery. Alcuni soldati svizzeri appostati durante la Prima guerra mondiale nella zona del Passo dell'Umbrail. (immagine storica)

Alcuni soldati svizzeri appostati durante la Prima guerra mondiale nella zona del Passo dell'Umbrail. (immagine storica)

Immagine: Keystone

GR: il Passo più alto della Svizzera compie 125 anni – Gallery. In cima al Passo dell'Umbrail. La strada è aperta solo nei mesi estivi.

In cima al Passo dell'Umbrail. La strada è aperta solo nei mesi estivi.

Immagine: Keystone

GR: il Passo più alto della Svizzera compie 125 anni – Gallery
GR: il Passo più alto della Svizzera compie 125 anni – Gallery. Alcuni soldati svizzeri appostati durante la Prima guerra mondiale nella zona del Passo dell'Umbrail. (immagine storica)

Alcuni soldati svizzeri appostati durante la Prima guerra mondiale nella zona del Passo dell'Umbrail. (immagine storica)

Immagine: Keystone

GR: il Passo più alto della Svizzera compie 125 anni – Gallery. In cima al Passo dell'Umbrail. La strada è aperta solo nei mesi estivi.

In cima al Passo dell'Umbrail. La strada è aperta solo nei mesi estivi.

Immagine: Keystone

Il Passo dell'Umbrail celebra oggi, sabato 30 maggio, i 125 anni di esistenza. Con i suoi 2'503 metri di quota è il valico più alto della Svizzera. La Val Monastero festeggia la strada che collega i Grigioni con l'Alta Lombardia.

Keystone-SDA

30.05.2026, 12:05

30.05.2026, 12:17

La serpentina di quasi 14 chilometri che da Santa Maria in Val Monastero si collega al Passo dello Stelvio in Valtellina è stata costruita nel 1901 con il sostegno finanziario della Confederazione e del Canton Grigioni. La strada è stata così collegata allo Stelvio, costruito 75 anni prima.

Durante la Prima Guerra mondiale questa zona è stata teatro di aspri combattimenti. I soldati svizzeri si trovavano direttamente di fronte i nemici delle truppe austriache e italiane, cita l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera.

Dal 2000 l'associazione «Verein Stelvio-Umbrail 14/18» si impegna a conservare, documentare e rendere accessibili al pubblico le tracce ancora presenti sul territorio. L'11 giugno a Santa Maria in Val Monastero verrà mostrato un film che racconta di questo periodo.

Il collegamento stradale, che collega paesi e culture diverse, verrà festeggiato sabato in località Valchava con discorsi e musica dal vivo.

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