GR: il Passo più alto della Svizzera compie 125 anni – Gallery Alcuni soldati svizzeri appostati durante la Prima guerra mondiale nella zona del Passo dell'Umbrail. (immagine storica) Immagine: Keystone In cima al Passo dell'Umbrail. La strada è aperta solo nei mesi estivi. Immagine: Keystone GR: il Passo più alto della Svizzera compie 125 anni – Gallery Alcuni soldati svizzeri appostati durante la Prima guerra mondiale nella zona del Passo dell'Umbrail. (immagine storica) Immagine: Keystone In cima al Passo dell'Umbrail. La strada è aperta solo nei mesi estivi. Immagine: Keystone

Il Passo dell'Umbrail celebra oggi, sabato 30 maggio, i 125 anni di esistenza. Con i suoi 2'503 metri di quota è il valico più alto della Svizzera. La Val Monastero festeggia la strada che collega i Grigioni con l'Alta Lombardia.

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La serpentina di quasi 14 chilometri che da Santa Maria in Val Monastero si collega al Passo dello Stelvio in Valtellina è stata costruita nel 1901 con il sostegno finanziario della Confederazione e del Canton Grigioni. La strada è stata così collegata allo Stelvio, costruito 75 anni prima.

Durante la Prima Guerra mondiale questa zona è stata teatro di aspri combattimenti. I soldati svizzeri si trovavano direttamente di fronte i nemici delle truppe austriache e italiane, cita l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera.

Dal 2000 l'associazione «Verein Stelvio-Umbrail 14/18» si impegna a conservare, documentare e rendere accessibili al pubblico le tracce ancora presenti sul territorio. L'11 giugno a Santa Maria in Val Monastero verrà mostrato un film che racconta di questo periodo.

Il collegamento stradale, che collega paesi e culture diverse, verrà festeggiato sabato in località Valchava con discorsi e musica dal vivo.