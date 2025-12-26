Il pensionato che si è trasferito in Mali ha perso l'AVS e deve restituire 72'000 franchi

L'AVS non si è accorta che l'assicurato, senza cittadinanza svizzera, vive ora in Mali. Symbolbild: Keystone

Poiché il Mali non ha una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera, un 80enne ha perso il diritto alla pensione. La sua obiezione di aver informato il comune non è stata sufficiente per il tribunale.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un 80enne del Mali deve restituire all'AVS circa 72.000 franchi.

Non aveva comunicato correttamente la sua partenza all'estero.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il suo ricorso. Mostra di più

Un uomo di 80 anni del Mali ha violato le disposizioni relative al percepimento di una rendita AVS e ora deve pagare un conto salato alla Svizzera: deve restituire circa 72'000 franchi.

Questo è il risultato di una sentenza del Tribunale amministrativo federale, come riportato dal quotidiano «Tages-Anzeiger».

Il caso risale al 2009, quando l'uomo viveva nella Svizzera occidentale e riceveva una rendita AVS di 1'164 franchi al mese. La cassa di compensazione lo ha informato per iscritto che i soggiorni all'estero di oltre tre mesi o un trasferimento all'estero devono essere segnalati.

Nel 2016 si è trasferito in Mali con la moglie, di nazionalità svizzera. Pur avendo denunciato il trasferimento al Comune, non lo ha fatto all'AVS.

Ha invece lasciato un indirizzo postale presso i parenti in Svizzera. Solo cinque anni dopo, nel 2021, il fondo AVS si è attivato, venendo così a conoscenza del trasferimento all'estero.

Nessun accordo tra Svizzera e Mali

Le conseguenze sono state immediate: il pagamento della pensione è stato interrotto e gli importi versati dal 2016 sono stati reclamati.

Motivo? L'uomo non ha la cittadinanza svizzera e non esiste un accordo di sicurezza sociale con il Mali. Secondo il «Tages-Anzeiger», chi lascia definitivamente il Paese in un caso del genere perde il diritto alla pensione AVS.

L'uomo si è difeso in tribunale. Ha sostenuto di non aver «fatto nulla di male», in quanto aveva informato il Comune. Inoltre, dipendeva dal denaro: In Mali spende circa 832 franchi al mese per la salute, gli animali e il mantenimento della famiglia. Se avesse saputo di rischiare la pensione, «non sarebbe mai stato via per così tanto tempo».

I giudici non hanno accettato queste argomentazioni. Il fattore decisivo è stato che Djibril viveva stabilmente in Mali e si guadagnava da vivere lì. Non aveva fornito alcuna prova del pagamento delle imposte in Svizzera. La richiesta di rimborso rimane in vigore.