In sella a una bicicletta elettrica, il capo di Stato tedesco è arrivato poco prima delle 09:00 nei pressi di un valico di frontiera tra Germania e Svizzera, proveniente dalla vicina città di Lörrach insieme al suo seguito. Qui è stato accolto da altri due politici in bicicletta, il presidente del governo di Basilea-Città Conradin Cramer e la sindaca di Riehen Christine Kaufmann, alla presenza dei media.

Dopo una breve conversazione, il gruppo di ciclisti ha proseguito il percorso in direzione di un rifugio di campagna. Frank-Walter Steinmeier si recherà poi al municipio di Riehen e successivamente alla Fondazione Beyeler.