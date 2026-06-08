L'Ufficio federale delle strade ha illustrato lo stato del progetto che ha priorità 1 nel programma Trasporti 2045. L'USTRA, si apprede da una nota, ha presentato modifiche migliorative: abbassamento del portale di Bissone, sistemazione dello svincolo di Lugano Sud, risanamento fonico di Melano. La regione mantiene un orientamento di cautela e attende lo studio dell'ARE su opere stradali e ferroviarie. Il progetto esecutivo sarà pubblicato in due fasi: la prima entro fine 2027 con le opere costruttive, la seconda con l'uso della terza corsia.