Il co-presidente del PS, Cédric Wermuth, prende la parola davanti al congresso di Bienne (BE).

Il PS intende contrastare gli aumenti incontrollati delle pigioni. In occasione del congresso del partito in corso a Bienne (BE), i delegati hanno approvato un documento programmatico per un mercato immobiliare «al servizio delle persone».

A questo scopo occorre da un lato tutelare gli inquilini nell'ambito dell'applicazione del diritto di locazione. D'altro canto, occorre contenere il settore immobiliare orientato al profitto in favore di quella parte del mercato senza scopo di lucro.

Al centro della «lotta agli abusi» c'è l'iniziativa sulle pigioni, per la quale è attualmente in corso la raccolta delle firme. Il testo dell'associazione degli inquilini prevede che gli affitti siano rivisti automaticamente e regolarmente e, se necessario, adeguati. Fino ad allora, secondo il documento, il PS intende contribuire a sensibilizzare gli inquilini.

Il diritto di locazione è tornato di attualità grazie a una nuova norma sul reddito ammissibile che il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione mercoledì. Secondo il co-presidente del Partito socialista, Cédric Wermuth, il governo federale intende così «aumentare in modo massiccio il rendimento consentito alle società immobiliari sui nostri affitti».

Il progetto prevede di inserire nella relativa ordinanza un meccanismo che colleghi esplicitamente il reddito ammissibile al tasso di interesse di riferimento. Fino al 2%, il supplemento massimo rimane fissato a 2 punti percentuali, mentre diminuisce a partire da un tasso di riferimento del 2,25%. Il PS auspica invece un supplemento massimo dello 0,5%, che corrisponde allo status quo precedente al 2020.