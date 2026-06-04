Daniel Jositsch si era già candidato nel 2023 per prendere il posto di Alain Berset, poi occupato da Beat Jans. sda

Il consigliere agli Stati zurighese Daniel Jositsch ha deciso di lasciare il Partito socialista, che di recente ha espresso la sua volontà di non ricandidarlo alle elezioni federali del 2027 per restare agli Stati. IL PS di Zurigo ora deve trovarsi un nuovo candidato per non perdere una poltrona alla Camera Alta.

Jositsch lascia il Partito Socialista (PS) con effetto immediato. L'annuncio è stato dato dallo stesso politico giovedì pomeriggio in occasione di una conferenza stampa convocata a Zurigo con breve preavviso.

Allo stesso tempo, ha annunciato che si ricandiderà alle elezioni del 2027 per difendere il suo seggio al Consiglio degli Stati.

Il 61enne professore di diritto penale reagisce così alla decisione dell'assemblea dei delegati del PS di Zurigo che la scorsa settimana, giova ricordare, con 109 voti contro 94, gli ha negato la ricandidatura alle elezioni federali dell'anno prossimo.

«Non nutro rancore»

Oggi Jositsch ha ricordato di essere stato lui stesso a proporre alla direzione del partito di avviare in anticipo la procedura di designazione.

«Sono stato chiaro con l'assemblea dei delegati: se mi volete, sono qui, ma dovete accettare anche le posizioni che rappresento», ha affermato.

Il «senatore» ha poi affermato di non nutrire rancore per la scelta del PS. «È un loro pieno diritto», ha detto, osservando però che il partito si assume un rischio in vista delle elezioni del 2027.

A suo giudizio, il voto dei delegati rappresenta inoltre un segnale inequivocabile: l'ala social-liberale non è più la benvenuta.

Anni di conflitti

La scelta lasciare il partito è il culmine di anni di conflitto tra Jositsch, figura di spicco dell'ala social-liberale del partito, e il PS.

Lo zurighese, membro del Consiglio degli Stati dal 2015, è stato criticato in parte per posizioni risalenti ad anni fa, come quelle relative alla legge sull'asilo.

Anche la sua reazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sul ricorso delle Anziane per il clima e l'opposizione da parte degli ambienti femministi gli sono costate il sostegno.

Gli è stato inoltre rinfacciato il suo tentativo di candidarsi alle elezioni del Consiglio federale, mossa non condivisa e non sostenuta dal PS.

Jositsch, per ora, è indipendente. Fonderà un partito?

Il modo in cui Jositsch farà politica in futuro nella Camera Alta non è ancora stato definito. È certo che per il momento continuerà a essere un membro non di partito del Consiglio degli Stati.

Intende mantenere i suoi posti nelle commissioni. La sua nomina nelle commissioni parlamentari è infatti valida fino alle prossime elezioni.

Ha lasciato aperte tutte le opzioni per le elezioni del Consiglio degli Stati dell'autunno 2027, anche se una campagna elettorale come non membro del partito sarebbe difficile, egli farà del suo meglio.

Ha escluso di fondare un proprio movimento politico.

Il PS Zurigo lo ringrazia e cerca un nuovo candidato

Il PS di Zurigo ha reagito alle sue dimissioni con un comunicato giovedì pomeriggio. Il co-presidente Jean-Daniel Strub ha dichiarato che il partito ne prende atto con rammarico, ma che ringrazia Jositsch per il suo impegno pluriennale nel PS e per il suo lavoro come membro del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati di Zurigo.

L'attenzione è ora rivolta alle elezioni del 2027, per difendere il seggio con un candidato PS. I delegati decideranno chi sarà nel maggio del prossimo anno.

La consigliera nazionale Jacqueline Badran, che si era già messa a disposizione, è considerata una candidata di primo piano all'interno del partito.

Un'alienazione strisciante

La spaccatura si è insinuata negli ultimi anni. Circa dieci anni fa, l'ala social-liberale era ancora accolta con gioia dall'allora leadership del partito, ha spiegato Jositsch.

Nel contesto attuale, ha ricordato che l'ex consigliere del PS di Zurigo Mario Fehr, ha lasciato il partito nel 2021 in seguito a conflitti. Quando se ne andò, Fehr aveva previsto che pure il destino di Jositsch avrebbe avuto uno sviluppo simile.

Negli ultimi tempi poi la leadership del partito ha preso una direzione nettamente di sinistra, che ha reso sempre più difficile l'accettazione dei rappresentanti moderati.

Essendo l'ultimo esponente apertamente social-liberale del Parlamento federale, queste tensioni si sono infine acuite direttamente nei suoi confronti. Per questo motivo, alcuni mesi fa ha cercato il dialogo per chiarire tempestivamente la situazione.

A Zurigo per conquistare o mantenere un seggio al Consiglio degli Stati, il PS ha bisogno dei voti dei moderati, cosa molto più difficile con un orientamento strettamente di sinistra.