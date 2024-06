Il tovagliolo deve stare accanto al piatto, altrimenti si paga. (immagine simbolica) Immagine. IMAGO/Design Pics

In un ristorante bernese gli ospiti devono pagare se mettono, dopo aver mangiato, il tovagliolo di stoffa nel piatto. Secondo GastroSuisse, è tutto legale, ma a una condizione. I dettagli.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Gli ospiti del ristorante Bonbec di Berna devono pagare quattro franchi in più se mettono il tovagliolo nel piatto dopo aver mangiato.

Il motivo, ha spiegato, è che le macchie sono difficili da rimuovere.

Secondo GastroSuisse, la tassa è legale, ma a una condizione. Mostra di più

Il ristorante «Bonbec» di Berna ha una regola insolita: gli ospiti che mettono il tovagliolo di stoffa nel piatto dopo aver mangiato devono pagare quattro franchi supplementari.

E il motivo è stato spiegato da Maurice Bridel, comproprietario del locale: così facendo gli ospiti intingono i tovaglioli nelle salse, spesso molto colorate, come ad esempio nel caso della salsa al curry con curcuma.

E queste macchie sono molto difficili da rimuovere e spesso i tovaglioli devono essere buttati via, nonostante il lavaggio. «Un tovagliolo di stoffa ci costa dieci franchi», ha spiegato Bridel a «20 Minuten».

Per evitare questo costo inutile, è stata introdotta la regola, che si sta dimostrando efficace. Negli ultimi tre mesi, infatti, solo due ospiti hanno messo il tovagliolo nel piatto: entrambi, una volta a conoscenza della tassa, hanno reagito con simpatia e si sono scusati.

La tassa è legale secondo GastroSuisse

In altri ristoranti di proprietà di Bridel e di sua moglie Christina, come ad esempio il «Restaurant Bay» e il «Sua», questo regolamento non è necessario, poiché non vengono offerti piatti con salse fortemente coloranti.

GastroSuisse conferma che la tassa è legale, in quanto è chiaramente indicata sul menu.