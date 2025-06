Il ristorante Igniv chiude anzitempo: deluso lo chef Andreas Caminada

Il ristorante Igniv dello chef stellato Andreas Caminada a Bad Ragaz chiuderà in anticipo. IMAGO/Future Image

Il ristorante «Igniv» di Bad Ragaz, nel Canton San Gallo, chiuderà a inizio 2026 e la collaborazione con lo chef stellato Andreas Caminada sarà conclusa prematuramente. Il ristoratore grigionese non riesce a capire la decisione.

Il motivo della chiusura è la ristrutturazione completa della struttura a partire dal 2026 e il riallineamento strategico del resort.

Il cuoco è deluso dalla decisione, come afferma in un'intervista. Mostra di più

Il Grand Resort Bad Ragaz, nel Canton San Gallo, ha deciso di chiudere il ristorante Igniv, anche se il contratto con il famoso chef Andreas Caminada è in vigore fino al 2027.

Il motivo? La chiusura fa parte di una ristrutturazione completa della struttura, che inizierà il 1° febbraio 2026.

Lo chef stellato si è espresso sulla questione sullo «20 Minuten» e ha commentato: «Da un punto di vista commerciale, non riesco a capire la decisione».

Una scelta che ha colto il ristoratore grigionese in contropiede, poiché la chiusura durante la ristrutturazione del 2026 era stata programmata, ma «sono rimasto sorpreso dal fatto che la collaborazione non proseguirà oltre».

Caminada va avanti

Nonostante la grande delusione, Caminada e il suo team continueranno a lavorare a Bad Ragaz fino alla fine di gennaio 2026 e agli ospiti saranno proposti come sempre piatti di alto livello.

«Sono dispiaciuto della decisione, soprattutto perché negli ultimi dieci anni l'Igniv ha ricevuto un riconoscimento internazionale da parte di ospiti e critici ed è diventato anche una figura di riferimento per la regione», commenta ancora lo chef .

Al posto dell'Igniv, il resort ha in programma l'apertura di due nuovi ristoranti di cucina tailandese e italiana. Questa decisione è stata presa per attirare una clientela più giovane e per ampliare l'offerta di ristorazione informale.