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Dal 2 al 4 giugno Il sindacato dei funzionari ginevrini annuncia uno sciopero

SDA

26.5.2026 - 18:45

Una delle recenti manifestazioni di funzionari a Ginevra
Una delle recenti manifestazioni di funzionari a Ginevra
Keystone

A Ginevra il Cartello intersindacale del personale statale e del settore sovvenzionato ha annunciato tre giorni di sciopero, dal 2 al 4 giugno, per protestare contro le misure di risparmio nel settore pubblico.

Keystone-SDA

26.05.2026, 18:45

26.05.2026, 18:48

La decisione è stata presa all'unanimità dall'assemblea dei delegati.

«Il preavviso è stato depositato e i percorsi delle manifestazioni sono stati approvati», ha dichiarato a Keystone-ATS Geneviève Preti, copresidente del Cartello.

La funzione pubblica ginevrina è mobilitata dallo scorso novembre contro le misure di austerità previste nel preventivo 2026 bis, che deve ancora essere discusso dal Gran Consiglio.

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