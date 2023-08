Il sindaco è in congedo malattia ... ma lavora al ristorante

Il sindaco di Eggersriet presta servizio nel ristorante di suo figlio, sebbene sia in congedo per malattia dalle sue attività in comune (immagine simbolica). KEYSTONE

Il sindaco di Eggersriet, nel Canton San Gallo, è al momento in congedo malattia. Non può esercitare la sua carica politica. Ciononostante, lavora nel servizio del ristorante di suo figlio. Ma è permesso?

Hai fretta? blue News riassume per te Il sindaco del comune di Eggersriet (SG) è in congedo malattia per le attività lavorative del suo ufficio.

Il motivo è un'infezione virale che colpisce anche gli organi interni.

Ciononostante il malato ha lavorato duramente nell'osteria di quartiere di suo figlio a San Gallo. Gli è permesso farlo? Mostra di più

Roger Hochreutener ha un'infezione virale e non può esercitare la sua carica di sindaco di Eggersriet nel Canton San Gallo.

Secondo un comunicato pubblicato a metà agosto, la malattia non è una «normale influenza». L’infezione avrebbe colpito anche gli organi interni. È quindi comprensibile che il 62enne sia in congedo malattia.

Quello che sorprende è però che il sindaco, assente perché malato, intrattenga gli avventori in un ristorante di quartiere a San Gallo, come scrive nau.ch.

Un aiuto ausiliario senza retribuzione

Interrogato dal «Tagblatt», l'avvocato del sindaco ha risposto che Hochreutener era «malato in riferimento al lavoro». È stato vittima di un grave esaurimento e non dovrebbe essere esposto a stress in nessuna circostanza. Pertanto è stato rilasciato il certificato medico per l'attività di sindaco di Eggersriet.

I compiti nel ristorante non sarebbero quindi un problema. Piuttosto, le attività servirebbero a distrarlo e a rilassarlo, sostiene l'avvocato. Che nota inoltre che il suo cliente avrebbe solo aiutato nel ristorante e non avrebbe incassato uno stipendio: «Roger Hochreutener non lavora lì».

Anche il suo vicesindaco, Gerold Hochreutener, è favorevole al congedo malattia: «Roger Hochreutener è impiegato al 45%». Secondo il deputato non è responsabile nei confronti della comunità di come il sindaco trascorre il resto del suo tempo.

Nel frattempo quest'ultimo ha potuto riprendere delle sporadiche attività. Il comune ha affermato che ulteriori informazioni seguiranno dal consiglio comunale di settembre.