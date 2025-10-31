Assicuratevi di non pagare due volte il bollo elettronico. Keystone

Con il pretesto di un errore di sistema, i truffatori richiedono un nuovo pagamento per la vignetta elettronica via e-mail, attraverso un sito web ingannevolmente autentico.

I destinatari ricevono un'e-mail che sembra provenire dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Il messaggio spiega che al momento dell'acquisto del contrassegno elettronico si è verificato un problema tecnico, per cui non è stato possibile completare la procedura. Per evitare una multa, è necessario effettuare nuovamente l'acquisto.

Ecco come si presenta l'e-mail fraudolenta. cybercrimepolice.ch

Seguendo il link in esso contenuto, si finisce su un sito web falso che assomiglia però moltissimo a quello ufficiale dell'UDSC.

Qui vi viene chiesto di inserire il vostro numero di targa. Appena inserito, appare un messaggio di errore personalizzato che suggerisce che il bollo non è effettivamente registrato per il veicolo specificato.

Schermata del sito web falso. cybercrimepolice.ch

In un'ultima fase, ai malcapitati viene chiesto di inserire i dati di pagamento e di acquistare il bollo una seconda volta. Spesso si cerca inoltre di addebitare un importo superiore a quello dichiarato.

Cosa fare? Ignorate e cancellate le e-mail che affermano che il vostro bollo elettronico non è valido o è stato disattivato.

Non cliccate mai sui link contenuti in questi messaggi e non inserite i dati relativi al veicolo o al pagamento.

Inoltrare i messaggi sospetti o i siti web falsi a Cybercrimepolice.ch.

È preferibile acquistare la vignetta elettronica tramite il portale ufficiale dell'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini: www.e-vignette.ch. Mostra di più