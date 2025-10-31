  1. Clienti privati
Attenzione! Questo sito web per le vignette autostradali è un inganno: ecco come riconoscere la truffa

Martin Abgottspon

31.10.2025

Assicuratevi di non pagare due volte il bollo elettronico.
Assicuratevi di non pagare due volte il bollo elettronico.
Keystone

Con il pretesto di un errore di sistema, i truffatori richiedono un nuovo pagamento per la vignetta elettronica via e-mail, attraverso un sito web ingannevolmente autentico.

Martin Abgottspon

31.10.2025, 08:19

I destinatari ricevono un'e-mail che sembra provenire dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Il messaggio spiega che al momento dell'acquisto del contrassegno elettronico si è verificato un problema tecnico, per cui non è stato possibile completare la procedura. Per evitare una multa, è necessario effettuare nuovamente l'acquisto.

Ecco come si presenta l'e-mail fraudolenta.
Ecco come si presenta l'e-mail fraudolenta.
cybercrimepolice.ch

Seguendo il link in esso contenuto, si finisce su un sito web falso che assomiglia però moltissimo a quello ufficiale dell'UDSC.

Qui vi viene chiesto di inserire il vostro numero di targa. Appena inserito, appare un messaggio di errore personalizzato che suggerisce che il bollo non è effettivamente registrato per il veicolo specificato.

Schermata del sito web falso.
Schermata del sito web falso.
cybercrimepolice.ch

In un'ultima fase, ai malcapitati viene chiesto di inserire i dati di pagamento e di acquistare il bollo una seconda volta. Spesso si cerca inoltre di addebitare un importo superiore a quello dichiarato.

Cosa fare?

  • Ignorate e cancellate le e-mail che affermano che il vostro bollo elettronico non è valido o è stato disattivato.
  • Non cliccate mai sui link contenuti in questi messaggi e non inserite i dati relativi al veicolo o al pagamento.
  • Inoltrare i messaggi sospetti o i siti web falsi a Cybercrimepolice.ch.
  • È preferibile acquistare la vignetta elettronica tramite il portale ufficiale dell'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini: www.e-vignette.ch.
Mostra di più

Se avete divulgato i vostri dati

  • Contattate immediatamente il vostro istituto finanziario e fate bloccare le vostre carte bancarie o di debito.
  • Recatevi telefonicamente all'ufficio di polizia cantonale e denunciate il reato.
Mostra di più

