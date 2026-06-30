Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di sospendere cautelativamente oltre 50 milioni di franchi di ristorni destinati alla Lombardia. La misura è una risposta alla controversa «tassa sulla salute» introdotta dall'Italia per una parte dei frontalieri.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Consiglio di Stato ticinese ha sospeso cautelativamente il versamento di oltre 50 milioni di franchi di ristorni destinati alla Lombardia.

La decisione è una risposta alla «tassa sulla salute» introdotta dall'Italia per i vecchi frontalieri, che il Ticino considera contraria agli accordi fiscali bilaterali.

Il Cantone chiede ora alla Confederazione di intervenire per trovare una soluzione politica o per contestare formalmente la misura italiana.

Il Governo ticinese ha deciso di trattenere in via cautelativa una parte dei ristorni dell'imposta alla fonte destinati all'Italia. La misura riguarda oltre 50 milioni di franchi che sarebbero dovuti andare alla Lombardia.

Lo ha annunciato martedì il Consiglio di Stato nel corso di una conferenza stampa, come riferisce la «RSI». Il presidente del Governo Claudio Zali, affiancato dai consiglieri di Stato Christian Vitta e Raffaele De Rosa, ha spiegato che il Cantone sospenderà cautelativamente una parte dei versamenti previsti all'Italia.

«Il Consiglio di Stato ha deciso, nella sua riunione di ieri, di trattenere cautelativamente una parte dei ristorni dell’imposta alla fonte destinata all’Italia», ha dichiarato Zali in apertura.

Il Ticino congela oltre 50 milioni

Al centro della decisione ci sono oltre 109 milioni di franchi di trasferimenti annuali ai Comuni italiani di confine. Il Governo ticinese aveva già evocato la possibilità di congelarli come risposta alla cosiddetta «tassa sulla salute» introdotta dall’Italia a carico dei «vecchi frontalieri», ossia quelli assunti prima del 17 luglio 2023 e tassati solo in Svizzera in base all’accordo fiscale. La Lombardia ha previsto un prelievo mensile compreso tra il 3% e il 6% dello stipendio netto.

Zali ha ricordato che martedì scade il termine per il pagamento dei ristorni. Il Governo, ha spiegato, ha voluto comunicare la propria decisione «tempestivamente e con trasparenza», anche in considerazione dell’incontro in corso a Roma tra la consigliera federale Karin Keller-Sutter e il ministro italiano dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Perché Berna e Ticino non sono d'accordo

Secondo il Cantone, la misura italiana viola l’accordo fiscale tra Svizzera e Italia, che riserva alla Svizzera l’imposizione esclusiva dei vecchi frontalieri.

Berna, invece, ha finora considerato il prelievo italiano una «tassa» e non un’«imposta», una distinzione decisiva che lo renderebbe compatibile con i trattati.

«Nell’opinione del Consiglio di Stato la posizione italiana è lesiva dell’accordo internazionale tra Svizzera e Italia», ha affermato Zali.

La Lombardia resta senza metà dei ristorni

La decisione, presa all’unanimità, prevede il blocco del 46% dell’ammontare complessivo dei ristorni. Si tratta della quota destinata alla Lombardia per la seconda metà dell’anno. Zali ha precisato che, visto che la tassa non è ancora entrata in vigore, il Governo si riserva di sbloccare gradualmente gli importi trattenuti se la Lombardia non darà seguito alla legge di attuazione.

Christian Vitta ha spiegato che la sospensione seguirà una logica territoriale. Per la Lombardia verrà trattenuto cautelativamente il 50% della quota di competenza, pari ai sei mesi che restano fino alla fine dell’anno.

Nessuna sospensione è invece prevista per il Piemonte, che ha deciso di non portare avanti la tassa.

Il Cantone chiede l'intervento della Confederazione

Il Cantone, ha aggiunto il presidente del Governo, si attende dalla Confederazione «rinnovati sforzi nella ricerca di una soluzione politica» oppure, in alternativa, un intervento nei confronti dell’Italia per denunciare la violazione dell’accordo internazionale.

Raffaele De Rosa ha dal canto suo sottolineato che il Ticino si attende ora dal Governo federale un’entrata in materia a tutela degli interessi del Paese e del Cantone. Il Consiglio di Stato, ha detto, si aspetta «pieno sostegno» dalla Confederazione.

Il Governo ticinese ha quindi deciso di versare all’Italia 58’889’283 franchi e di sospendere cautelativamente il pagamento di 50’221’177 franchi destinati alla Lombardia.