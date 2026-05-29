Dal 7 giugno al 5 luglio Problemi per i vacanzieri, soppresso il treno da Stabio a Malpensa

Tempi di percorrenza più lunghi per i vacanzieri che raggiungono l'aeroporto di Malpensa col treno: dal 7 giugno al 5 luglio 2026 saranno soppressi tutti i collegamenti TILO S40 e S50 tra Stabio, Varese e lo scalo milanese.