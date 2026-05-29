In Svizzera i lavoratori scioperano raramente, come qui nel cantone di Friburgo nel 2025. Keystone

La Corte internazionale di giustizia ha rafforzato il diritto di sciopero come parte della libertà di associazione. Per il momento non cambierà molto dal punto di vista giuridico per la Svizzera, ma il parere potrebbe mettere sotto pressione l'attuale prassi del Tribunale federale.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te La Corte internazionale di giustizia ha concluso che il diritto di sciopero è protetto a livello internazionale e fa parte della libertà di associazione.

Formalmente non cambierà molto per la Svizzera, perché in linea di principio tale diritto è già consentito, ma in pratica le proteste dei lavoratori sono molto rare.

L'Unione Sindacale Svizzera (USS) ha chiesto al Tribunale federale di rivedere le restrizioni al diritto di sciopero. Mostra di più

Cosa ha stabilito la Corte internazionale di giustizia?

In un parere legale, la Corte internazionale di giustizia dell'Aia è giunta alla conclusione che il diritto di sciopero è protetto a livello internazionale. Secondo i giudici delle Nazioni Unite questo fa parte della libertà di associazione garantita dalla Convenzione OIL n. 87 del 1948.

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) è un'agenzia specializzata dell'ONU che ha più di 100 anni. Il suo scopo è promuovere la giustizia sociale e i diritti umani e del lavoro.

I suoi strumenti più importanti sono le convenzioni dell'OIL. Ciascuna di queste ha un numero e va dalle raccomandazioni agli standard giuridicamente vincolanti.

La convenzione non menziona esplicitamente il diritto di sciopero. Ma per la Corte dell'Aia è fondamentale che i sindacati non possano far valere i propri interessi se non sono autorizzati a scioperare in modo efficace.

È importante notare che la sentenza non è vincolante. Ma può avere un peso a livello mondiale perché gli Stati e i tribunali possono tenere conto di tali pareri nell'interpretazione dei diritti del lavoro e dei diritti fondamentali.

Perché era necessaria questa sentenza?

Da anni all'interno dell'OIL è in corso una controversia. I sindacati considerano il diritto di sciopero come il fulcro della libertà di associazione. I rappresentanti dei datori di lavoro e alcuni Stati negano invece che la suddetta Convenzione OIL includa il diritto di sciopero.

Dato che le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo, l'OIL ha chiesto chiarimenti alla Corte dell'Aia.

Questo non è solo pane per avvocati. Coloro che considerano il diritto di sciopero solo come una questione di regolamentazione nazionale lasciano agli Stati un ampio margine di manovra per le restrizioni.

Coloro che lo considerano parte di un diritto fondamentale internazionale, invece, fissano un limite inferiore più forte: i lavoratori devono poter esercitare una pressione collettiva se vogliono ottenere migliori condizioni di lavoro.

Lo sciopero è già consentito in Svizzera?

Sì, in Svizzera il diritto di sciopero fa parte della libertà di associazione prevista dalla legge nazionale. La Costituzione federale autorizza le proteste in linea di principio. In teoria il nostro Paese soddisfa così la linea della Corte delle Nazioni Unite.

In pratica però la Confederazione rimane un caso particolare. Gli scioperi sono rari. Secondo la SRF quasi un dipendente su due è soggetto a un contratto collettivo di lavoro. Questi contengono spesso un obbligo di pace, ossia il divieto di scioperare per tutta la durata del contratto.

Inoltre esiste una tradizione di partenariato sociale e salari relativamente alti.

SRF fa riferimento a dati internazionali: tra il 2014 e il 2023 il Paese ha registrato una media annuale di soli due giorni di sciopero persi ogni 1'000 dipendenti. Secondo le statistiche citate, questa cifra era di 102 in Francia, 107 in Belgio e 108 in Canada.

Perché l'Unione Sindacale critica la Svizzera?

In un comunicato stampa l'Unione Sindacale Svizzera ha accolto la sentenza. Allo stesso tempo i sindacati criticano il fatto che la Svizzera abbia assunto una posizione opposta davanti alla Corte dell'Aia.

I rappresentanti ufficiali svizzeri avevano sostenuto che la suddetta Convenzione OIL non includeva il diritto di sciopero. Secondo l'USS, il nostro Paese si è così schierato con una piccola minoranza di Stati.

La giurisprudenza del Tribunale federale è particolarmente controversa per i sindacati. Finora il TF ha esaminato anche gli scioperi per stabilire se fossero «più drastici del necessario». L'USS definisce problematico il divieto di misure eccessive.

L'argomentazione è che uno sciopero deve essere in grado di generare pressione economica. Se i tribunali esaminano troppo a posteriori se uno sciopero era «necessario», la legge perde parte del suo effetto.