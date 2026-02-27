A causa dell’incontro ad alto livello tra Stati Uniti e Iran, il Bürgenstock Resort Lake Lucerne rimarrà chiuso da mercoledì a domenica. I clienti che avevano già prenotato non potranno usufruire della loro stanza.

Al momento non ci sono turisti che pernottano qui: venerdì, sul Bürgenstock, affacciato sul Lago dei Quattro Cantoni, gli Stati Uniti e l’Iran avrebbero dovuto firmare un accordo di pace.

Hai fretta? blue News riassume per te A causa del vertice tra gli Stati Uniti e l'Iran sul Bürgenstock, il Bürgenstock Resort Lake Lucerne rimarrà chiuso al pubblico da mercoledì a domenica.

Le prenotazioni alberghiere già confermate sono state annullate con breve preavviso.

Il resort nidvaldese promette soluzioni personalizzate per le persone interessate, ma non fornisce informazioni sul numero di prenotazioni cancellate.

Gli Stati Uniti e l’Iran hanno sorprendentemente firmato già mercoledì sera l’accordo di pace per porre fine alla guerra in Medio Oriente.

Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), allo stato attuale delle cose venerdì si terrà comunque un incontro sul Bürgenstock. I Paesi coinvolti dovrebbero riunirsi lì per i primi negoziati sull’attuazione dell’accordo, come riporta la SRF.

Si tratta naturalmente di notizie incoraggianti.

Ciononostante l’incontro potrebbe mandare all’aria i piani di alcuni. Più precisamente, di coloro che avevano intenzione di pernottare tra mercoledì e domenica in uno degli hotel sul Bürgenstock, nel Canton Nidvaldo.

Come ha appreso blue News da una delle persone interessate, le prenotazioni dei clienti sono stati infatti cancellate con breve preavviso, come confermato dallo stesso albergo: «Il Bürgenstock Resort Lake Lucerne rimarrà chiuso al pubblico da mercoledì a domenica compresa in occasione del Lake Lucerne Summit».

Anche i mezzi pubblici non effettueranno corse da e verso il Bürgenstock in questo periodo.

I clienti saranno contattati individualmente

Sono interessati clienti di tutte le fasce di prezzo, sia coloro che hanno pagato 370 franchi a notte per un pernottamento nello chalet, sia coloro che hanno prenotato una camera nell’albero e nella SPA per 1'780 franchi o più.

Il resort, «per motivi di protezione dei dati e di riservatezza», non fornisce informazioni sul numero di ospiti interessati dalla cancellazione delle prenotazioni.

È molto importante che la sicurezza, la professionalità e un approccio rispettoso nei confronti degli ospiti interessati siano garantiti in ogni momento.

«Per questo motivo tutte le persone vengono contattate personalmente e ogni situazione viene valutata individualmente. Il nostro obiettivo è trovare per ogni singolo ospite una soluzione personalizzata, rispettosa e di alta qualità».

L'albergo non rivela in che cosa consista esattamente questa soluzione né se agli ospiti siano state offerte sistemazioni alternative. Come riporta «CH Media», alcuni ospiti sono stati trasferiti in altri hotel di lusso della regione.

L'hotel non è tenuto a offrire una sistemazione sostitutiva

In casi del genere, l’hotel non è tenuto a offrire una sistemazione sostitutiva, scrive la compagnia assicurativa AXA a blue News, ma esiste il diritto al rimborso completo di tutti i pagamenti effettuati.

Inoltre in questo caso il resort dovrebbe farsi carico di concreti disagi finanziari e, ad esempio, coprire i costi aggiuntivi per un alloggio sostitutivo.

Il complesso alberghiero sul Bürgenstock è una sede molto apprezzata per i negoziati politici. Proprio nel 2024 qui ha avuto luogo la Conferenza di pace per l'Ucraina organizzata dalla Svizzera.

«Grazie alla posizione, alle infrastrutture e all’esperienza, il resort è in grado di gestire con professionalità eventi straordinari di questo tipo», scrive l'hotel.

«Quando entrano in gioco le disposizioni in materia di sicurezza, protocollo e autorità, il nostro margine di manovra è limitato. Le decisioni vengono prese di volta in volta in stretta collaborazione con le autorità competenti e le delegazioni, gli organismi di sicurezza pertinenti e i responsabili ufficiali del protocollo».

Il compito del resort consiste esclusivamente nell’«attuazione operativa» delle misure.